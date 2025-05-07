Дьяков – об уходе Шунина из футбола: «Как Тотти в «Роме», так Антон – в «Динамо»

Бывший динамовец Виталий Дьяков прокомментировал завершение карьеры экс-вратаря «Динамо» Антона Шунина.

Шунин всю карьеру провел в «Динамо».

В 2024 году с ним не продлили контракт.

На счету Шунина 15 матчей за Россию.

«Шунин, безусловно, легенда «Динамо». Он провел всю свою карьеру, всю свою жизнь в этом клубе, верой и правдой служил ему. Как Франческо Тотти в «Роме», так Антон – в «Динамо». Огромное количество матчей за клуб! Да, без трофеев, но, опять же, всегда был верен одному клубу. Мало игроков, которые так преданы одной команде. Антон – большой молодец! Шикарная карьера. Можно только по‑хорошему позавидовать.

Думаю, с тем, чем заняться после футбола, проблем не возникнет. Где‑нибудь в структуре клуба может работать, если ему футбол интересен», – сказал Дьяков.