Дьяков: «Моя цель – возглавить клуб Серии А»

Бывший игрок «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что планирует развиваться как тренер.
«Я получил тренерскую лицензию категории «B», скоро пойду на «A». В планах работать главным тренером. Посмотрим, стану ли тогда жаловаться, как Сергей Юран и Сергей Ташуев, на приток сербских тренеров в РПЛ или спокойно буду работать и не ныть.
Мои цели и задачи – сначала поработать в РПЛ, а потом возглавить клуб Серии А», – сказал Дьяков.
- 35-летний спортсмен – воспитанник «Локомотива».
- Дьяков завершил карьеру в 2021 году в «Спартаке-2».
- Виталий выступал в Турции за «Сивасспор», в Беларуси – за минское «Динамо».
Источник: «РБ Спорт»