Дьяков: «Моя цель – возглавить клуб Серии А»

Бывший игрок «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что планирует развиваться как тренер.

«Я получил тренерскую лицензию категории «B», скоро пойду на «A». В планах работать главным тренером. Посмотрим, стану ли тогда жаловаться, как Сергей Юран и Сергей Ташуев, на приток сербских тренеров в РПЛ или спокойно буду работать и не ныть.

Мои цели и задачи – сначала поработать в РПЛ, а потом возглавить клуб Серии А», – сказал Дьяков.