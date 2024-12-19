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    Дьяков ответил, каким будет топ-3 РПЛ по итогам сезона

    Бывший игрок «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков оценил чемпионскую гонку в РПЛ.

    «Спартак» претендует на чемпионство – два очка от первого места. В начале сезона у них была нестабильность, как последние несколько лет. Деян Станкович обозначил обойму футболистов, игроков кардинально не меняет, обойма есть у него, и результат пошел. Два месяца назад его выгоняли, а сейчас носят на руках. Лишь бы весной не начали отправлять его в отставку вновь.

    Станет ли «Спартак» чемпионом? Думаю, они займут второе место, первым будет «Зенит», а третьим – «Краснодар». Было бы круто, конечно, если бы чемпион сменился», – сказал Дьяков.

    • В РПЛ лидирует «Краснодар».
    • Столько же очков у «Зенита» (39).
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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