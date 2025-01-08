Дьяков – о трансфере Дзюбы в «Акрон»: «Это как слиток золота найти в грязи»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о выступлениях «Акрона» в РПЛ.
– «Акрон» приятно удивляет, мало кто ожидал от них такого…
– Обычно команды, которые выходят из Первой лиги, долго проходят период становления. Причина в том, что практически полностью меняется состав, который ранее решал задачу по выходу в РПЛ. Команда новая, летом сборы всего месяц, никак не успеешь сыграться, поэтому и часто борются за выживание.
«Акрон» же этот период прошел на ура. Да, они ощутимо сменили состав, но Тедеев нашел супербаланс, чтобы склеить команду. Тут еще и пришел никому не нужный Дзюба. Это супетрансфер для них, как слиток золота найти в грязи. Еще и бесплатно!
- 36-летний нападающий Артем Дзюба в сентябре перебрался в «Акрон» на правах свободного агента. В текущем он принял участие в 11 матчах за тольяттинцев, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
- «Акрон» после 18 туров занимает в РПЛ 9-е место с 22 очками.