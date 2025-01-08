Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Дьяков – о трансфере Дзюбы в «Акрон»: «Это как слиток золота найти в грязи»

    Дьяков – о трансфере Дзюбы в «Акрон»: «Это как слиток золота найти в грязи»

    Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о выступлениях «Акрона» в РПЛ.

    – «Акрон» приятно удивляет, мало кто ожидал от них такого…

    – Обычно команды, которые выходят из Первой лиги, долго проходят период становления. Причина в том, что практически полностью меняется состав, который ранее решал задачу по выходу в РПЛ. Команда новая, летом сборы всего месяц, никак не успеешь сыграться, поэтому и часто борются за выживание.

    «Акрон» же этот период прошел на ура. Да, они ощутимо сменили состав, но Тедеев нашел супербаланс, чтобы склеить команду. Тут еще и пришел никому не нужный Дзюба. Это супетрансфер для них, как слиток золота найти в грязи. Еще и бесплатно!

    • 36-летний нападающий Артем Дзюба в сентябре перебрался в «Акрон» на правах свободного агента. В текущем он принял участие в 11 матчах за тольяттинцев, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
    • «Акрон» после 18 туров занимает в РПЛ 9-е место с 22 очками.

    Новости по теме
    Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
    Канчельскис оценил карьеру Дзюбы 4
    Кержаков прокомментировал стремление Дзюбы побить два его рекорда 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 