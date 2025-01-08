Дьяков – о трансфере Дзюбы в «Акрон»: «Это как слиток золота найти в грязи»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о выступлениях «Акрона» в РПЛ.

– «Акрон» приятно удивляет, мало кто ожидал от них такого…

– Обычно команды, которые выходят из Первой лиги, долго проходят период становления. Причина в том, что практически полностью меняется состав, который ранее решал задачу по выходу в РПЛ. Команда новая, летом сборы всего месяц, никак не успеешь сыграться, поэтому и часто борются за выживание.

«Акрон» же этот период прошел на ура. Да, они ощутимо сменили состав, но Тедеев нашел супербаланс, чтобы склеить команду. Тут еще и пришел никому не нужный Дзюба. Это супетрансфер для них, как слиток золота найти в грязи. Еще и бесплатно!