Радимов на Медиалиге повздорил с экс-игроком «Спартака» и угрожал ему расправой

У бывшего игрока сборной России Владислава Радимова случился конфликт на матче Медиалиги с главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым. Видео опубликовано в телеграм-канале «Спортса».
– За словами следи! – сказал Радимов Дьякову.
– Слежу! – ответил бывший игрок «Спартака-2».
– Вот и следи!
– У вас команда бомжей.
– Ты че, осел, ***?! *** [Офигел], что ли? Ты вообще кто? Кто ты такой? Ты по мячу через раз попадал, *** [говоришь] тут.
– Ты-то куда попадал?!
– Слушай, ты, *** мать. Урод, ***. Если еще раз про этот город че-то скажешь [про Петербург], я тебе *** разобью.
– Давай!