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    • Радимов на Медиалиге повздорил с экс-игроком «Спартака» и угрожал ему расправой

    Радимов на Медиалиге повздорил с экс-игроком «Спартака» и угрожал ему расправой

    У бывшего игрока сборной России Владислава Радимова случился конфликт на матче Медиалиги с главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым. Видео опубликовано в телеграм-канале «Спортса».

    – За словами следи! – сказал Радимов Дьякову.

    – Слежу! – ответил бывший игрок «Спартака-2».

    – Вот и следи!

    – У вас команда бомжей.

    – Ты че, осел, ***?! *** [Офигел], что ли? Ты вообще кто? Кто ты такой? Ты по мячу через раз попадал, *** [говоришь] тут.

    – Ты-то куда попадал?!

    – Слушай, ты, *** мать. Урод, ***. Если еще раз про этот город че-то скажешь [про Петербург], я тебе *** разобью.

    – Давай!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:56
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    Комментарии (15)
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    andr45
    1729837286
    Видимо, забыл, как ему хлебальник даже игроки «Зенита» чистили) Хотя привычки пОцаненков из питерских помоек остались) Впрочем, оно и понятно, он же из поселения, символом которого являются Шнур и Pussy Riot)
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    mahan
    1729838323
    Бывшим игроком Спартака ? Он только за Спартак-2 играл, а до этого в Ростове, Локомотиве, Сочи, Торпедо. Надо всегда попиариться на Спартаке.
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    acor94
    1729839255
    Дьяков, что игрок говно был, что тренер. Хотя какой он тренер епт, в медиалиге даже комики тренерует.
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    R_a_i_n
    1729839961
    Дьяков и Спартак. А иначе кто читал бы?
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    The only one
    1729840898
    попрыгали две няшки, кулачками друг другу погрозили и как давай лайки собирать...
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    Cleaner
    1729841296
    Радимов как был дятлом, так дятлом и остался...(
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    Мордаванин
    1729846289
    и один не спартаковец и дргой такой себе зенитовец два марамоя на бешеной паперти
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    FWSPM
    1729850139
    Round one! ...Fight!
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    alefreddy
    1729855514
    теперь видимо не сядут гадить на одном поле
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