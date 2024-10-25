Радимов на Медиалиге повздорил с экс-игроком «Спартака» и угрожал ему расправой

У бывшего игрока сборной России Владислава Радимова случился конфликт на матче Медиалиги с главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым. Видео опубликовано в телеграм-канале «Спортса».

– За словами следи! – сказал Радимов Дьякову.

– Слежу! – ответил бывший игрок «Спартака-2».

– Вот и следи!

– У вас команда бомжей.

– Ты че, осел, ***?! *** [Офигел], что ли? Ты вообще кто? Кто ты такой? Ты по мячу через раз попадал, *** [говоришь] тут.

– Ты-то куда попадал?!

– Слушай, ты, *** мать. Урод, ***. Если еще раз про этот город че-то скажешь [про Петербург], я тебе *** разобью.

– Давай!