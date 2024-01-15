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    Дьяков сравнил «Зенит» и «Спартак» по популярности

    Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков ответил на вопрос о том, какой город является футбольной столицей России.

    – Футбольная столица России? Наверное, Москва. Смотря от чего отталкиваться. Если по последним чемпионствам – «Зенит».

    В Москве больше всего команд. Я думаю, Москва – футбольная столица, все-таки здесь «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Это история уже, какому-то клубу уже 100 лет, а кто-то около этой цифры.

    – Какая команда более народная: «Спартак» или «Зенит»?

    – Я не думаю, что «Зенит» – народная команда. «Спартак» – это как «Ювентус» в Италии. Самая любимая, самая ненавистная команда в стране. «Спартак» всегда будут обсуждать, будь они на первом месте или на десятом. К «Спартаку» будет всегда пристальное внимание.

    За «Спартак» болеют в любом городе, у них куча болельщиков. Что касается «Зенита», как мне кажется, за пределами Ленинградской области, наверное, у «Зенита» болельщиков и нет. За «Зенит» болеют в Питере, в области. Вряд ли в провинции по России болеют за «Зенит».

    • «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России. Всего команда выигрывала РПЛ 9 раз и также 1 раз побеждала в чемпионате СССР.
    • «Спартак» в последний раз был чемпионом в сезоне-2016/17. Команда 10 раз побеждала в чемпионате России и 12 раз в чемпионате СССР.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1705317042
    Отнюдь. В провинции не болеют. А вот переживают-точно.) За то , что всякое ничтожное и неудавшееся дерьмо лезет с комментариями , чтобы заработать "пару косариков ".
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    Suvorov71
    1705318248
    Да, согласен, Спартак это команда о которой всегда говорят, будь то хорошое или не очень ,о помойных и сказать то не хочется, помойка и все
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    Азбука
    1705319014
    Россия слишком Московия. Россияне потребляют российские СМИ, которые московские, и все живут московскими новостями. С чего бы этим СМИ пропагандировать реального соперника футбольной Москве? В Москве все деньги.Как бы так должно быть по умолчанию. Поэтому наличие лишь ОДНОЙ крупной компании, которая спонсирует не московскую футбольную команду, вызывает естественное негодование. Типа несправедливость и вызов традиционному российскому укладу. Так что Зениту после очередного чемпионства, как в известном анекдоте, остаётся сказать: " Да, пропагандистскую кампанию мы опять проиграли")).
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    WILDLING_HRUNDEL
    1705321785
    Распиаренный не по делу этот недоклуб спартак! А почему? Потому что их секта везде засела и втюхивают электорату и тот хавает все подряд! Вот чем спам может похвалиться за последние лет двадцать!? А ничем! Скандалы,нытье и попрошайничество!) А электорат,часть народа это ест
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705322546
    Срамтак давно антинародная. Они вот уже лет 18 лежат под Зенитом, принося 6 очков и кучу забитых голов. Фарм клуб епт. Гыгыгы
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