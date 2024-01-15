Дьяков сравнил «Зенит» и «Спартак» по популярности

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков ответил на вопрос о том, какой город является футбольной столицей России.

– Футбольная столица России? Наверное, Москва. Смотря от чего отталкиваться. Если по последним чемпионствам – «Зенит».

В Москве больше всего команд. Я думаю, Москва – футбольная столица, все-таки здесь «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Это история уже, какому-то клубу уже 100 лет, а кто-то около этой цифры.

– Какая команда более народная: «Спартак» или «Зенит»?

– Я не думаю, что «Зенит» – народная команда. «Спартак» – это как «Ювентус» в Италии. Самая любимая, самая ненавистная команда в стране. «Спартак» всегда будут обсуждать, будь они на первом месте или на десятом. К «Спартаку» будет всегда пристальное внимание.

За «Спартак» болеют в любом городе, у них куча болельщиков. Что касается «Зенита», как мне кажется, за пределами Ленинградской области, наверное, у «Зенита» болельщиков и нет. За «Зенит» болеют в Питере, в области. Вряд ли в провинции по России болеют за «Зенит».