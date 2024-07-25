Дьяков назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.

«Для меня «Динамо» – фаворит в дерби с «Локомотивом». Обе команды стартовали с побед, но у «Динамо» была более уверенная победа. «Локомотив» мало кого подписал, но из команды много кто ушeл. Поэтому не сказал бы, что «Локомотив» сейчас – это грозный соперник. «Динамо» же – это главный конкурент «Зенита» в этом сезоне, – высказался Дьяков.

«Зенит» очень уверенно начал сезон. Петербуржцы забили 8 мячей в 2-х играх.

Сначала невский коллектив в суперкубковом поединке одолел «Краснодар» (4:2). Затем дружина Сергея Семака разгромно обыграла «Крылья Советов» (4:0) в РПЛ, сразу же захватив лидерство в турнире.

«Динамо» тоже начало сезон в РПЛ с победы. Коллектив Марцела Лички обыграл «Факел» (3:1).

В минувшем сезоне «Зенит» и «Динамо» конкурировали за золото. Все решилось в последнем туре. «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1), а «Зенит» оказался сильнее «Ростова» (2:1).

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