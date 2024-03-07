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    Дьяков выделил самый интересный матч 20-го тура РПЛ

    Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал самый интересный матч предстоящего тура РПЛ.

    – Какой самый интересный матч в 20-м туре РПЛ? Наверное, только южное дерби – «Ростов» – «Краснодар». Все остальные матчи без супервывески.

    – Как вы думаете, кто фаворит в матче?

    – Сложно сказать, потому что «Краснодар» идет на первом месте, но преимущество своего поля, стадиона, конечно, в пользу «Ростова». Между этими командами матчи всегда интересные. Когда я еще играл за желто-синих, с «быками» у нас были интересные матчи и голов много забивалось.

    Думаю, эта игра будет не исключением, хотя сейчас команды не так хороши в атаке, как хотелось бы. Жду, что в этой встрече будет достаточно голов.

    • Встреча состоится завтра, 8 марта.
    • «Краснодар» в случае поражения может утратить лидерство в таблице.
    • В 1-м круге «Краснодар» победил «Ростов» дома.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709826529
    Это точно! По паре голов точно будет)
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