Дьяков выделил самый интересный матч 20-го тура РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал самый интересный матч предстоящего тура РПЛ.

– Какой самый интересный матч в 20-м туре РПЛ? Наверное, только южное дерби – «Ростов» – «Краснодар». Все остальные матчи без супервывески.

– Как вы думаете, кто фаворит в матче?

– Сложно сказать, потому что «Краснодар» идет на первом месте, но преимущество своего поля, стадиона, конечно, в пользу «Ростова». Между этими командами матчи всегда интересные. Когда я еще играл за желто-синих, с «быками» у нас были интересные матчи и голов много забивалось.

Думаю, эта игра будет не исключением, хотя сейчас команды не так хороши в атаке, как хотелось бы. Жду, что в этой встрече будет достаточно голов.