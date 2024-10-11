Дьяков пожаловался на недостаточное качество питания в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков вспомнил, как его кормили в клубе.

«Помню, когда из «Динамо» ушел Станислав Черчесов, поменялось руководство и повар. Качество еды и сами продукты стали однозначно хуже. Все это заметили.

Не знаю, могло ли «Динамо» сохранить тот же рацион питания, но либо сэкономили, либо повар стал хуже.

При Черчесове и Борисе Ротенберге все было супер, а потом произошла смена власти, уходили легионеры в 2015-2016 годах.

Не скажу, что прям стало невозможно есть, но раньше еда была на суперлюкс уровне, а затем стало попроще», – сказал Дьяков.