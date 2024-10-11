Дьяков пожаловался на недостаточное качество питания в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков вспомнил, как его кормили в клубе.
«Помню, когда из «Динамо» ушел Станислав Черчесов, поменялось руководство и повар. Качество еды и сами продукты стали однозначно хуже. Все это заметили.
Не знаю, могло ли «Динамо» сохранить тот же рацион питания, но либо сэкономили, либо повар стал хуже.
При Черчесове и Борисе Ротенберге все было супер, а потом произошла смена власти, уходили легионеры в 2015-2016 годах.
Не скажу, что прям стало невозможно есть, но раньше еда была на суперлюкс уровне, а затем стало попроще», – сказал Дьяков.
- Виталий был в «Динамо» в 2015-2017 годах.
- За команду он провел 20 матчей в чемпионате, забил 3 гола.
- Сейчас Дьяков – главный тренер медийного «БроукБойз».