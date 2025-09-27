В субботу, 27 сентября, в 7-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Газиантеп» и «Самсунспор». Игра состоится в Газиантепе, начало – в 17:00 (мск).

«Газиантеп»

Команда Бурака Йылмаза располагается на 7-й позиции в Суперлиге, набрав 10 очков. «Газиантеп» добыл 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 8:10.

Последние результаты «Газиантепа» в Суперлиге:

20.09.25 «Трабзонспор» – «Газиантеп» – 1:1;

14.09.25 «Газиантеп» – «Коджаелиспор» – 2:0;

30.08.25 «Касымпаша» – «Газиантеп» – 2:3.

«Самсунспор»

«Самсунспор» набрал 11 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Томаса Райса добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:6.

Предыдущие результаты «Самсунспора» в Суперлиге:

21.09.25 «Самсунспор» – «Карагюмрюк» – 3:2;

17.09.25 «Самсунспор» – «Касымпаша» – 0:0;

13.09.25 «Самсунспор» – «Антальяспор» – 1:2.

Очные встречи в Суперлиге

24.01.25 «Самсунспор» – «Газиантеп» – 2:1;

18.08.24 «Газиантеп» – «Самсунспор» – 0:1;

18.02.24 «Газиантеп» – «Самсунспор» – 1:1;

29.09.23 «Самсунспор» – «Газиантеп» – 1:2.

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Самсунспор»

Соперники приблизительно равны, что и должно отразиться в итоговом протоколе. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 14.00.