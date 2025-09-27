27 сентября 2025 8:19
Газиантеп - Самсунспор
27 сент. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 7 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 27 сентября, в 7-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Газиантеп» и «Самсунспор». Игра состоится в Газиантепе, начало – в 17:00 (мск).
«Газиантеп»
Команда Бурака Йылмаза располагается на 7-й позиции в Суперлиге, набрав 10 очков. «Газиантеп» добыл 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 8:10.
Последние результаты «Газиантепа» в Суперлиге:
- 20.09.25 «Трабзонспор» – «Газиантеп» – 1:1;
- 14.09.25 «Газиантеп» – «Коджаелиспор» – 2:0;
- 30.08.25 «Касымпаша» – «Газиантеп» – 2:3.
«Самсунспор»
«Самсунспор» набрал 11 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Томаса Райса добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 8:6.
Предыдущие результаты «Самсунспора» в Суперлиге:
- 21.09.25 «Самсунспор» – «Карагюмрюк» – 3:2;
- 17.09.25 «Самсунспор» – «Касымпаша» – 0:0;
- 13.09.25 «Самсунспор» – «Антальяспор» – 1:2.
Очные встречи в Суперлиге
- 24.01.25 «Самсунспор» – «Газиантеп» – 2:1;
- 18.08.24 «Газиантеп» – «Самсунспор» – 0:1;
- 18.02.24 «Газиантеп» – «Самсунспор» – 1:1;
- 29.09.23 «Самсунспор» – «Газиантеп» – 1:2.
Прогноз на матч «Газиантеп» – «Самсунспор»
Соперники приблизительно равны, что и должно отразиться в итоговом протоколе. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 14.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб