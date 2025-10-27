27.10.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
4-1-4-1
27
Бозан
77
Родригес
4
Кызылдаг
14
Абена
2
Перес
57
Кабасакал
44
Максим
3
Камара
88
10
Козловски
18
Байо
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
27
Семеду
37
Шкриньяр
3
Браун
4
Альварес
5
Юкшек
10
Асенсио
7
Актюркоглу
45
Нене
21
Эн-Несири
4
Кызылдаг
6
Гюлер
6
Гюлер
4
Кызылдаг
57
Кабасакал
5
5
57
Кабасакал
2
Перес
18
Сореску
18
Сореску
2
Перес
88
7
Кабадайи
7
Кабадайи
88
10
Козловски
9
Боатенг
9
Боатенг
10
Козловски
4
Альварес
7
Фред
7
Фред
4
Альварес
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
10
Асенсио
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Асенсио
21
Эн-Несири
94
Талиска
94
Талиска
21
Эн-Несири
7
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Газиантеп
Фенербахче
30
Zafer Gorgen
ВР
18
Rob Nizet
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
18
Rob Nizet
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Газиантеп - Фенербахче
3
1
5
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
5
13
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Количество передач
425
292
Сейвы
8
5
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.57
2.5
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Газиантеп» против «Фенербахче, 10-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Газиантеп» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»