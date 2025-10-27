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  • «Газиантеп» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2025

«Газиантеп» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2025

27 октября 2025, 18:50
Газиантеп
27.10.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Фенербахче
5' Ю. Эн-Несири 21' Ю. Эн-Несири 81' Талиска 88' Талиска
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
44
Александру Максим
(К) ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
88
C. Lungoyi
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Газиантеп
30
Zafer Gorgen
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
5
B. Ndiaye
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
94
Талиска
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-4-1
27
Бозан
77
Родригес
4
Кызылдаг
14
Абена
2
Перес
57
Кабасакал
44
Максим
3
Камара
88
10
Козловски
18
Байо
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
27
Семеду
37
Шкриньяр
3
Браун
4
Альварес
5
Юкшек
10
Асенсио
7
Актюркоглу
45
Нене
21
Эн-Несири
4
Кызылдаг
6
Гюлер
6
Гюлер
4
Кызылдаг
57
Кабасакал
5
5
57
Кабасакал
2
Перес
18
Сореску
18
Сореску
2
Перес
88
7
Кабадайи
7
Кабадайи
88
10
Козловски
9
Боатенг
9
Боатенг
10
Козловски
4
Альварес
7
Фред
7
Фред
4
Альварес
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
10
Асенсио
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Асенсио
21
Эн-Несири
94
Талиска
94
Талиска
21
Эн-Несири
7
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Газиантеп
Фенербахче
30
Zafer Gorgen
ВР
18
Rob Nizet
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
18
Rob Nizet
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Газиантеп - Фенербахче
3
1
5
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
5
13
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Количество передач
425
292
Сейвы
8
5
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.57
2.5
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Газиантеп» против «Фенербахче, 10-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Газиантеп» – «Фенербахче»

«Газиантеп» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Газиантеп
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