09.02.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
4-5-1
30
77
Родригес
5
Санук
18
Муякич
30
Сангаре
61
44
Максим
10
Козловски
88
3
Камара
18
Байо
3-5-2
1
50
Бекао
3
Опоку
12
Бен Уанес
22
Черекчи
16
Бальдюрссон
26
Демирбай
17
Кахведжи
18
Аллевина
23
Тосун
9
Бенедичак
77
Родригес
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
77
Родригес
44
Максим
57
Кабасакал
57
Кабасакал
44
Максим
10
Козловски
17
17
10
Козловски
18
Байо
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
18
Байо
22
Черекчи
88
Кафу
88
Кафу
22
Черекчи
26
Демирбай
17
17
26
Демирбай
9
Бенедичак
77
Гуйе
77
Гуйе
9
Бенедичак
18
Аллевина
34
Диабате
34
Диабате
18
Аллевина
16
Бальдюрссон
7
7
16
Бальдюрссон
Остались в запасе
Газиантеп
Касымпаша
27
Бурак Бозан
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
25
Ali Emre Yanar
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Eyüp Aydın
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Eyüp Aydın
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Газиантеп
Точно не сыграют
Под вопросом
Касымпаша
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Газиантеп - Касымпаша
3
1
2
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
15
21
Офсайды
2
1
Количество передач
332
361
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.56
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Газиантеп» против «Касымпаши», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» – «Касымпаша»
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Источник: «Бомбардир»