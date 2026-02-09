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  • «Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

9 февраля, 18:50
Газиантеп
09.02.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
24' К. Козловски 36' М. Байо
16' А. Бенедичак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Газиантеп
30
Zafer Gorgen
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
88
C. Lungoyi
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
(К) ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
17
K. Gassama
ЦП
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Eyüp Aydın
ЦП
88
Кафу
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
4-5-1
30
77
Родригес
5
Санук
18
Муякич
30
Сангаре
61
44
Максим
10
Козловски
88
3
Камара
18
Байо
3-5-2
1
50
Бекао
3
Опоку
12
Бен Уанес
22
Черекчи
16
Бальдюрссон
26
Демирбай
17
Кахведжи
18
Аллевина
23
Тосун
9
Бенедичак
77
Родригес
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
77
Родригес
44
Максим
57
Кабасакал
57
Кабасакал
44
Максим
10
Козловски
17
17
10
Козловски
18
Байо
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
18
Байо
22
Черекчи
88
Кафу
88
Кафу
22
Черекчи
26
Демирбай
17
17
26
Демирбай
9
Бенедичак
77
Гуйе
77
Гуйе
9
Бенедичак
18
Аллевина
34
Диабате
34
Диабате
18
Аллевина
16
Бальдюрссон
7
7
16
Бальдюрссон
Остались в запасе
Газиантеп
Касымпаша
27
Бурак Бозан
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
25
Ali Emre Yanar
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Eyüp Aydın
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Eyüp Aydın
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Газиантеп
Точно не сыграют
Ali Mevran Ablak
ЦФ
Салем М'Баката
ПЗ
Под вопросом
B. Ndiaye
ЦП
Миенти Абена
ЦЗ
Касымпаша
Точно не сыграют
Харис Хайрадинович
ЦП
Под вопросом
Клаудио Винк
ЦЗ
Статистика матча Газиантеп - Касымпаша
3
1
2
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
15
21
Офсайды
2
1
Количество передач
332
361
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.56
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Газиантеп» против «Касымпаши», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» – «Касымпаша»

«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Касымпаша Газиантеп
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