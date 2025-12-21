Введите ваш ник на сайте
«Истанбул» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

21 декабря 2025 8:54
Истанбул Башакшехир - Газиантеп
22 дек. 2025, понедельник 17:00 | Турция. Суперлига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Истанбула» с форой (0)
Сделать ставку

Матч 17 тура чемпионата Турции между «Истанбулом» и «Газиантепом» пройдет в плотной турнирной зоне, где команды разделяют всего три очка. Хозяева находятся в середине таблицы и постепенно набирают ход, тогда как гости переживают небольшой спад, потеряв очки в нескольких турах подряд. Предстоящая встреча выглядит равной по статусу, но нюансы формы и статистики склоняют чашу весов в пользу «Истанбула».

«Истанбул»

Команда подходит к матчу в хорошем эмоциональном состоянии. «Истанбул» не проигрывает три тура подряд, стабильно забивает и уже семь матчей кряду отличается минимум одним голом в Суперлиге. В атаке выделяется Эльдор Шомуродов, который остается ключевой фигурой впереди. При этом оборона не выглядит идеальной – в последних играх команда регулярно пропускает, что делает ее матчи результативными.

«Газиантеп»

Гости занимают седьмое место, но их текущая форма вызывает вопросы. «Газиантеп» не выигрывает три тура подряд, а в обороне команда допускает слишком много ошибок – в среднем два пропущенных мяча за последние пять матчей. При этом атакующий потенциал сохраняется, и коллектив стабильно находит свои моменты, особенно в гостевых встречах.

Факты о командах

«Истанбул»

  • Не проигрывает 3 последних тура
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч

«Газиантеп»

  • Без побед в 3 последних турах
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем 2.00 пропущенных гола за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
62% (8)
8% (1)
31% (4)
23
Забитых мячей
13
1.77
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 1
22.12.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
20.04.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
3 : 0
23.11.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 27 тур
Газиантеп
0 : 2
24.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
07.10.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 36 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
14.05.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
1 : 1
05.01.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
12.02.2022
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
1 : 0
22.09.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантеп
2 : 0
08.04.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
13.12.2020
Газиантеп
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
02.03.2020
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Газиантеп
1 : 2
06.10.2019
Истанбул Башакшехир
Показать все

Прогноз на матч «Истанбул» – «Газиантеп»

Обе команды ориентированы на атаку и редко играют на ноль. «Истанбул» выглядит более стабильным по игре и результатам, а фактор домашнего поля добавляет хозяевам преимущества. «Газиантеп» способен ответить голом, но проблемы в защите могут стать решающими.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Истанбула» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Истанбула» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Газиантеп Истанбул Башакшехир
Рекомендуем
