Матч 17 тура чемпионата Турции между «Истанбулом» и «Газиантепом» пройдет в плотной турнирной зоне, где команды разделяют всего три очка. Хозяева находятся в середине таблицы и постепенно набирают ход, тогда как гости переживают небольшой спад, потеряв очки в нескольких турах подряд. Предстоящая встреча выглядит равной по статусу, но нюансы формы и статистики склоняют чашу весов в пользу «Истанбула».

«Истанбул»

Команда подходит к матчу в хорошем эмоциональном состоянии. «Истанбул» не проигрывает три тура подряд, стабильно забивает и уже семь матчей кряду отличается минимум одним голом в Суперлиге. В атаке выделяется Эльдор Шомуродов, который остается ключевой фигурой впереди. При этом оборона не выглядит идеальной – в последних играх команда регулярно пропускает, что делает ее матчи результативными.

«Газиантеп»

Гости занимают седьмое место, но их текущая форма вызывает вопросы. «Газиантеп» не выигрывает три тура подряд, а в обороне команда допускает слишком много ошибок – в среднем два пропущенных мяча за последние пять матчей. При этом атакующий потенциал сохраняется, и коллектив стабильно находит свои моменты, особенно в гостевых встречах.

Факты о командах

«Истанбул»

Не проигрывает 3 последних тура

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

«Газиантеп»

Без побед в 3 последних турах

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем 2.00 пропущенных гола за игру

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Истанбул» – «Газиантеп»

Обе команды ориентированы на атаку и редко играют на ноль. «Истанбул» выглядит более стабильным по игре и результатам, а фактор домашнего поля добавляет хозяевам преимущества. «Газиантеп» способен ответить голом, но проблемы в защите могут стать решающими.

