Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Истанбул Башакшехир
Газиантеп - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 сентября 2021
Газиантеп
22.09.2021, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
1'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Истанбул Башакшехир
90'
+2
Желтая карточка
К. Понк
Замена
К. Эзер
️️️️
А. Сагаль
83'
83'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Вишча
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Эрдоган
77'
Замена
Н. Дико
️️️️
Ж. Фигейредо
68'
Замена
J.
️️️️
R. Niyaz
68'
63'
Замена
Д. Алексич
️️️️
А. Епуряну
46'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
П. Зули
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
А. Меркель
46'
46'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Ф. Гульбрандсен
38'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Ш. Озбайраклы
Желтая карточка
R. Niyaz
30'
Желтая карточка
А. Меркель
7'
ГОЛ! 1:0!
М. Демир
Пас отдал
Ж. Фигейредо
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
44
Петер Зули
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
6
Jefferson
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Истанбул Башакшехир
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
4-2-4
19
Гювенк
77
Джейлан
3
Джилободжи
11
Пехливан
29
Колкер
21
Меркель
21
Эрдоган
28
Сагаль
9
Демир
20
25
Фигейредо
4-1-2-1-2
1
Бабакан
24
Епуряну
26
Понк
6
Лима
2
Озбайраклы
38
Чигерчи
44
Зули
19
Озкан
10
Вишча
77
Окака-Чука
8
Гульбрандсен
28
Сагаль
10
Эзер
10
Эзер
28
Сагаль
20
6
6
20
21
Меркель
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
21
Меркель
21
Эрдоган
19
Бервен
19
Бервен
21
Эрдоган
25
Фигейредо
12
Дико
12
Дико
25
Фигейредо
2
Озбайраклы
3
Дуарте
3
Дуарте
2
Озбайраклы
24
Епуряну
9
Алексич
9
Алексич
24
Епуряну
10
Вишча
89
Шадли
89
Шадли
10
Вишча
44
Зули
55
Ндайшими
55
Ндайшими
44
Зули
8
Гульбрандсен
9
Тюрук
9
Тюрук
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Остались в запасе
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Газиантеп - Истанбул Башакшехир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+