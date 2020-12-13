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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Газиантеп
Истанбул Башакшехир - Газиантеп: обзор матча 13 декабря 2020
Истанбул Башакшехир
13.12.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Газиантеп
56'
Э. Кривелли
44'
K. Mirallas
74'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Газиантеп
Желтая карточка
У. Учар
90'
+2
Замена
К. Сертел
️️️️
К. Понк
85'
84'
Замена
J.
️️️️
Г. Гювенк
84'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
М. Демир
Замена
М. Каан Демир
️️️️
Н. Шадли
78'
74'
ГОЛ! 1:2!
М. Демир
Пас отдал
P. Olkowski
68'
Замена
Н. Дико
️️️️
К. Эзер
68'
Замена
З. Козули
️️️️
K. Mirallas
Желтая карточка
Д. Тюрук
65'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
К. Понк
56'
Замена
Жулиано
️️️️
Ф. Гульбрандсен
55'
Замена
У. Учар
️️️️
Рафаэл
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
K. Mirallas
Пас отдал
М. Демир
35'
Замена
K. Aktas
️️️️
Ж. Кана-Бийик
11'
Желтая карточка
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Жулиано
АП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
Газиантеп
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
2-5-3
34
Гюнок
26
Понк
2
Рафаэл
9
Тюрук
14
Окечукву
17
Кахведжи
89
Шадли
5
Топал
8
Гульбрандсен
19
Ба
27
Кривелли
3-2-3-2
19
Гювенк
27
Кана-Бийик
3
Джилободжи
14
Тошка
16
77
Вурал
44
Максим
4
Ветрих
10
Эзер
9
Демир
87
26
Понк
88
Сертел
88
Сертел
26
Понк
89
Шадли
70
Демир
70
Демир
89
Шадли
2
Рафаэл
33
Учар
33
Учар
2
Рафаэл
8
Гульбрандсен
20
Жулиано
20
Жулиано
8
Гульбрандсен
87
7
Козули
7
Козули
87
27
Кана-Бийик
5
5
27
Кана-Бийик
19
Гювенк
6
6
19
Гювенк
9
Демир
8
Соялп
8
Соялп
9
Демир
10
Эзер
12
Дико
12
Дико
10
Эзер
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Газиантеп
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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