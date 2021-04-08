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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Истанбул Башакшехир
Газиантеп - Истанбул Башакшехир: обзор матча 08 апреля 2021
Газиантеп
08.04.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
32'
А. Максим (П)
52'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
C. Şahin
90'
+1
Замена
М. Джихан
️️️️
К. Эзер
84'
Замена
З. Козули
️️️️
А. Ветрих
84'
Замена
C. Şahin
️️️️
А. Максим
78'
Замена
Г. Вурал
️️️️
K. Mirallas
77'
73'
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Сертел
Замена
Э. Эрсой
️️️️
Н. Дико
72'
65'
Замена
М. Текдемир
️️️️
А. Епуряну
65'
Замена
Д. Алексич
️️️️
У. Учар
64'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Д. Ба
ГОЛ! 2:0!
А. Максим
Пас отдал
K. Mirallas
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Максим
32'
31'
Желтая карточка
К. Понк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Газиантеп
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-4-2
19
Гювенк
16
3
Джилободжи
12
21
23
Рашид
44
Максим
10
Эзер
4
Ветрих
12
Дико
87
4-1-2-2-1
1
Бабакан
33
Учар
26
Понк
24
Епуряну
88
Сертел
38
Чигерчи
55
Ндайшими
9
Тюрук
10
Вишча
20
Жулиано
19
Ба
12
Дико
5
Эрсой
5
Эрсой
12
Дико
10
Эзер
11
Джихан
11
Джихан
10
Эзер
4
Ветрих
7
Козули
7
Козули
4
Ветрих
87
77
Вурал
77
Вурал
87
44
Максим
70
70
44
Максим
33
Учар
9
Алексич
9
Алексич
33
Учар
24
Епуряну
21
Текдемир
21
Текдемир
24
Епуряну
88
Сертел
89
Шадли
89
Шадли
88
Сертел
19
Ба
27
Кривелли
27
Кривелли
19
Ба
Остались в запасе
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
1
Ахмет Киванч
ВР
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Газиантеп - Истанбул Башакшехир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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