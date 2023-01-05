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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Истанбул Башакшехир
Газиантеп - Истанбул Башакшехир: обзор матча 05 января 2023
Газиантеп
05.01.2023, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
90+7'
А. Максим
44'
Б. Озкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 1:1!
А. Максим
90'
+7
90'
+6
Замена
Ф. Кени
️️️️
С. Окака-Чука
90'
+6
Замена
Ф. Нзаба
️️️️
Б. Озкан
87'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
С. Гюрлер
87'
Замена
П. Шиш
️️️️
Д. Тюрук
78'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Д. Алексич
Желтая карточка
Л. Маркович
73'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Меркель
71'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Эскихеллак
71'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
H. Ibrahim Pehlivan
71'
Замена
А. Сагаль
️️️️
В. Велиу
56'
Желтая карточка
А. Максим
45'
+4
44'
ГОЛ! 0:1!
Б. Озкан
Пас отдал
С. Гюрлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
4-3-2-1
19
Гювенк
70
Кициу
3
Джилободжи
3
5
Эрсой
8
Евтович
21
Меркель
44
Максим
7
Велиу
19
Эскихеллак
25
Фигейредо
3-2-3-1
1
Бабакан
6
Лима
42
Саинер
9
Алексич
55
Ндайшими
3
Дуарте
7
Гюрлер
19
Озкан
9
Тюрук
77
Окака-Чука
3
23
Ганоушек
23
Ганоушек
3
21
Меркель
8
Соялп
8
Соялп
21
Меркель
7
Велиу
28
Сагаль
28
Сагаль
7
Велиу
19
Эскихеллак
8
Маркович
8
Маркович
19
Эскихеллак
19
Озкан
32
Нзаба
32
Нзаба
19
Озкан
7
Гюрлер
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
7
Гюрлер
9
Алексич
8
Шуиар
8
Шуиар
9
Алексич
9
Тюрук
21
Шиш
21
Шиш
9
Тюрук
77
Окака-Чука
19
Кени
19
Кени
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Газиантеп - Истанбул Башакшехир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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