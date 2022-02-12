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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Газиантеп
Истанбул Башакшехир - Газиантеп: обзор матча 12 февраля 2022
Истанбул Башакшехир
12.02.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Газиантеп
34'
Пицци
87'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Газиантеп
90'
Замена
️️️️
B. Gurbuz
ГОЛ! 2:0!
С. Гюрлер
87'
82'
Замена
️️️️
Т. Бервен
67'
Замена
️️️️
А. Сагаль
65'
Замена
️️️️
А. Меркель
61'
Желтая карточка
Х. Мендиль
Замена
️️️️
Ф. Гульбрандсен
45'
+32
Замена
️️️️
О. Али Саинер
45'
+32
Замена
️️️️
С. Учан
45'
+19
Желтая карточка
Ж. Кайсара
40'
ГОЛ! 1:0!
Пицци
Пас отдал
Трезеге
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
21
Пицци
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Истанбул Башакшехир
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
3-4-2-1
1
Бабакан
80
Кайсара
24
Епуряну
33
Али Калдырым
7
Гюрлер
89
Шадли
19
Озкан
55
Ндайшими
7
Трезеге
21
Пицци
77
Окака-Чука
4-3-3
19
Гювенк
77
Джейлан
3
Джилободжи
14
Тошка
37
Мендиль
4
Ветрих
8
Соялп
44
Максим
5
Эрсой
9
Демир
20
48
Учан
48
Учан
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
42
Саинер
42
Саинер
21
Меркель
21
Меркель
80
80
28
Сагаль
28
Сагаль
19
Бервен
19
Бервен
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
27
Бурак Бозан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Газиантеп
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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