В ЦСКА прокомментировали информацию о переговорах с испанским тренером

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб не рассматривал кандидатуру испанца Альберта Риеры на пост главного тренера.
«Альберт Риера не рассматривался на пост главного тренера ЦСКА. Тем более забавно читать о точной сумме, да еще и столь внушительной, при полном отсутствии каких-либо обсуждений», – написал Брейдо.
- Как сообщает страница Buzz Spor в соцсети X со ссылкой на журналиста Али Будака, ЦСКА предлагал Риере зарплату в 2,5 миллиона евро в год. На 43-летнего испанца также претендовал турецкий «Газиантеп».
- Сам Риера, который сейчас возглавляет словенский «Целе», сообщил клубам, что останется в нынешней команде еще на год.
Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»