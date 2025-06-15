В ЦСКА прокомментировали информацию о переговорах с испанским тренером

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб не рассматривал кандидатуру испанца Альберта Риеры на пост главного тренера.

«Альберт Риера не рассматривался на пост главного тренера ЦСКА. Тем более забавно читать о точной сумме, да еще и столь внушительной, при полном отсутствии каких-либо обсуждений», – написал Брейдо.