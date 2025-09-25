Клуб РПЛ пытался купить двух боснийцев в летнее трансферное окно

«Акрон» летом активно искал игрока на позицию вингера и хотел подписать боснийца Энвера Куласына. Футболист, тогда выступавший в клубе «Борац» (Баня-Лука), имел предложения от тольяттинцев и «Газиантепа».

В итоге Куласын предпочел перейти в турецкий клуб из-за «близости к Европе. В выборе боснийца сыграл роль и религиозный фактор – Энвер является мусульманином. Его трансфер обошелся «Газиантепу» в 700 тысяч евро.

Также «Акрон» летом работал над трансфер атакующего полузащитника «Железничара» Маджида Сосича. Его не отпустил в тольяттинскую команду бывший футболист ЦСКА, а ныне спортивный директор боснийского клуба Элвир Рахимич.

«Железничар» готова продать своего Сосича только при наличии очень выгодного предложения. «Акрон» намерен вернуться к кандидатуре футолиста зимой. Другие российские клубы также заинтересованы в игроке. Сумма трансфера хавбека может составить около 500 тысяч евро.