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Прогноз на точный счет матча «Антальяспор» – «Газиантеп»: Суперлига, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:40
Антальяспор - Газиантеп
18 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 36 тур
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6.20
Точный счёт 1:0 в пользу «Антальяспора»
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18 мая на арене Corendon Airlines Park состоится матч 36 тура Суперлиги, где «Антальяспор» примет «Газиантеп». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за выживание, но их текущая форма говорит о противоположных векторах развития.

«Антальяспор»

«Антальяспор» после 33 туров располагается на 12-й строчке с 43 очками. Команда нестабильна на выезде, но уверенно играет дома – 4 победы подряд на своем поле являются сильным аргументом в преддверии матча. Основной ударной силой остается Адольфо Гайч, забивший 8 мячей в сезоне.

В последних пяти матчах «Антальяспор» набрал 2 победы, 1 ничью и 2 поражения, при этом забив всего 4 гола. В защите команда не идеальна, но действует организованно: среднее количество пропущенных голов – 1.2 за игру. Особенно стоит отметить, что в домашних встречах коллектив играет более собранно, часто контролируя темп и удерживая минимальные преимущества.

«Газиантеп»

Соперник по этому туру, «Газиантеп», набрал 42 очка и идет 13-м, всего в одном балле от «Антальяспора». Однако в последних матчах команда переживает спад: 4 поражения подряд и лишь 4 забитых мяча за 5 туров. Главный бомбардир – Кенан Кодро – имеет 8 голов, но поддержки в атаке становится всe меньше.

Особенно тревожит оборона: 9 пропущенных голов в пяти последних играх и серия из 7 матчей с обязательными пропущенными мячами. Команда выглядит уставшей и плохо адаптируется к изменениям темпа, особенно в гостях. Учитывая нестабильность «Газиантепа» на выезде, визит в Анталью вряд ли сулит положительный результат.

Факты о командах

«Антальяспор»

  • Побеждает в 4 последних домашних матчах
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает «Газиантепу» дома в 8 матчах подряд

«Газиантеп»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем 1.80 пропущенных и 0.80 забитых голов за игру
  • На выезде проиграл 3 из 4 последних матчей

Личные встречи
18% (2)
45% (5)
36% (4)
7
Забитых мячей
13
0.64
В среднем за матч
1.18
1:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
2 : 0
22.12.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
1 : 0
04.03.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 0
21.10.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
1 : 0
04.02.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
5 : 2
26.08.2022
Антальяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
0 : 0
23.01.2022
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
2 : 0
13.09.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
0 : 0
21.02.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
1 : 1
18.10.2020
Газиантеп
Турция. Суперлига, 29 тур
Газиантеп
1 : 1
28.06.2020
Антальяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 1
25.11.2019
Газиантеп
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Прогноз на матч «Антальяспор» – «Газиантеп»

«Антальяспор» подходит к матчу в лучшей форме и демонстрирует уверенную игру на своeм стадионе. «Газиантеп» явно просел, особенно в оборонительном компоненте. Исходя из текущих показателей, «Антальяспор» выглядит фаворитом, но встреча может получиться низкорезультативной из-за атакующих проблем обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Антальяспора»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Антальяспора» – коэффициент 6.20
  • Победа «Антальяспора» – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Газиантепа» меньше 1 – коэффициент 1.80

6.20
Точный счёт 1:0 в пользу «Антальяспора»
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Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Газиантеп Антальяспор
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