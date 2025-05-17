18 мая на арене Corendon Airlines Park состоится матч 36 тура Суперлиги, где «Антальяспор» примет «Газиантеп». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за выживание, но их текущая форма говорит о противоположных векторах развития.
«Антальяспор»
«Антальяспор» после 33 туров располагается на 12-й строчке с 43 очками. Команда нестабильна на выезде, но уверенно играет дома – 4 победы подряд на своем поле являются сильным аргументом в преддверии матча. Основной ударной силой остается Адольфо Гайч, забивший 8 мячей в сезоне.
В последних пяти матчах «Антальяспор» набрал 2 победы, 1 ничью и 2 поражения, при этом забив всего 4 гола. В защите команда не идеальна, но действует организованно: среднее количество пропущенных голов – 1.2 за игру. Особенно стоит отметить, что в домашних встречах коллектив играет более собранно, часто контролируя темп и удерживая минимальные преимущества.
«Газиантеп»
Соперник по этому туру, «Газиантеп», набрал 42 очка и идет 13-м, всего в одном балле от «Антальяспора». Однако в последних матчах команда переживает спад: 4 поражения подряд и лишь 4 забитых мяча за 5 туров. Главный бомбардир – Кенан Кодро – имеет 8 голов, но поддержки в атаке становится всe меньше.
Особенно тревожит оборона: 9 пропущенных голов в пяти последних играх и серия из 7 матчей с обязательными пропущенными мячами. Команда выглядит уставшей и плохо адаптируется к изменениям темпа, особенно в гостях. Учитывая нестабильность «Газиантепа» на выезде, визит в Анталью вряд ли сулит положительный результат.
Факты о командах
«Антальяспор»
- Побеждает в 4 последних домашних матчах
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
- Не проигрывает «Газиантепу» дома в 8 матчах подряд
«Газиантеп»
- Проигрывает в 4 последних матчах
- Пропускает в 7 последних матчах
- В среднем 1.80 пропущенных и 0.80 забитых голов за игру
- На выезде проиграл 3 из 4 последних матчей
Прогноз на матч «Антальяспор» – «Газиантеп»
«Антальяспор» подходит к матчу в лучшей форме и демонстрирует уверенную игру на своeм стадионе. «Газиантеп» явно просел, особенно в оборонительном компоненте. Исходя из текущих показателей, «Антальяспор» выглядит фаворитом, но встреча может получиться низкорезультативной из-за атакующих проблем обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Антальяспора»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Антальяспора» – коэффициент 6.20
- Победа «Антальяспора» – коэффициент 2.15
- Индивидуальный тотал «Газиантепа» меньше 1 – коэффициент 1.80