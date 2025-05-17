18 мая на арене Corendon Airlines Park состоится матч 36 тура Суперлиги, где «Антальяспор» примет «Газиантеп». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за выживание, но их текущая форма говорит о противоположных векторах развития.

«Антальяспор»

«Антальяспор» после 33 туров располагается на 12-й строчке с 43 очками. Команда нестабильна на выезде, но уверенно играет дома – 4 победы подряд на своем поле являются сильным аргументом в преддверии матча. Основной ударной силой остается Адольфо Гайч, забивший 8 мячей в сезоне.

В последних пяти матчах «Антальяспор» набрал 2 победы, 1 ничью и 2 поражения, при этом забив всего 4 гола. В защите команда не идеальна, но действует организованно: среднее количество пропущенных голов – 1.2 за игру. Особенно стоит отметить, что в домашних встречах коллектив играет более собранно, часто контролируя темп и удерживая минимальные преимущества.

«Газиантеп»

Соперник по этому туру, «Газиантеп», набрал 42 очка и идет 13-м, всего в одном балле от «Антальяспора». Однако в последних матчах команда переживает спад: 4 поражения подряд и лишь 4 забитых мяча за 5 туров. Главный бомбардир – Кенан Кодро – имеет 8 голов, но поддержки в атаке становится всe меньше.

Особенно тревожит оборона: 9 пропущенных голов в пяти последних играх и серия из 7 матчей с обязательными пропущенными мячами. Команда выглядит уставшей и плохо адаптируется к изменениям темпа, особенно в гостях. Учитывая нестабильность «Газиантепа» на выезде, визит в Анталью вряд ли сулит положительный результат.

Факты о командах

«Антальяспор»

Побеждает в 4 последних домашних матчах

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не проигрывает «Газиантепу» дома в 8 матчах подряд

«Газиантеп»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем 1.80 пропущенных и 0.80 забитых голов за игру

На выезде проиграл 3 из 4 последних матчей

Личные встречи 18% (2) 45% (5) 36% (4) 7 Забитых мячей 13 0.64 В среднем за матч 1.18 1:0 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 17 тур Газиантеп 2 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 28 тур Антальяспор 1 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 9 тур Газиантеп 1 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 23 тур Антальяспор 1 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 4 тур Газиантеп 5 : 2 Антальяспор Турция. Суперлига, 23 тур Антальяспор 0 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 4 тур Газиантеп 2 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 26 тур Газиантеп 0 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 5 тур Антальяспор 1 : 1 Газиантеп Турция. Суперлига, 29 тур Газиантеп 1 : 1 Антальяспор Турция. Суперлига, 12 тур Антальяспор 1 : 1 Газиантеп

Прогноз на матч «Антальяспор» – «Газиантеп»

«Антальяспор» подходит к матчу в лучшей форме и демонстрирует уверенную игру на своeм стадионе. «Газиантеп» явно просел, особенно в оборонительном компоненте. Исходя из текущих показателей, «Антальяспор» выглядит фаворитом, но встреча может получиться низкорезультативной из-за атакующих проблем обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Антальяспора»

Рекомендованные ставки: