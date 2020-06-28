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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Антальяспор
Газиантеп - Антальяспор: обзор матча 28 июня 2020
Газиантеп
28.06.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Антальяспор
58'
О. Кайоде
88'
А. Яхович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Антальяспор
90'
+4
Замена
C.
️️️️
А. Яхович
Замена
J.
️️️️
A. Sousa
90'
+1
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Яхович
87'
Желтая карточка
Р. Боффин
Желтая карточка
A. Sousa
77'
Желтая карточка
О. Джейлан
73'
72'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Д. Синик
Замена
М. Демир
️️️️
К. Эзер
71'
Замена
Г. Вурал
️️️️
P. Twumasi
67'
66'
Вторая желтая
Х. Езмерт
ГОЛ! 1:0!
О. Кайоде
Пас отдал
О. Джейлан
58'
53'
Желтая карточка
Х. Езмерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
16
Фреди
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Газиантеп
1
Haydar Yilmaz
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Jefferson
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
20
Chico
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
18
Yekta Kurtulus
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
3-2-3-2
19
Гювенк
27
Кана-Бийик
14
Тошка
12
3
Джилободжи
77
Джейлан
18
44
Максим
10
Эзер
21
80
Кайоде
4-4-2
25
Боффин
7
Балчи
89
Сары
2
30
Кудряшов
88
Езмерт
23
Амилтон
70
Синик
16
Фреди
18
Мукаиру
18
Яхович
21
77
Вурал
77
Вурал
21
18
6
6
18
10
Эзер
9
Демир
9
Демир
10
Эзер
18
Яхович
20
20
18
Яхович
70
Синик
19
Акыйол
19
Акыйол
70
Синик
Остались в запасе
Газиантеп
Антальяспор
1
Haydar Yilmaz
ВР
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
22
Harun Alpsoy
ЦП
18
Yekta Kurtulus
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Haydar Yilmaz
ВР
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
22
Harun Alpsoy
ЦП
18
Yekta Kurtulus
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Газиантеп - Антальяспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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