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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Антальяспор
Газиантеп - Антальяспор: обзор матча 13 сентября 2021
Газиантеп
13.09.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
54'
М. Демир (П)
90+9'
Х. Мендиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Антальяспор
ГОЛ! 2:0!
Х. Мендиль
90'
+9
Желтая карточка
А. Эль-Мессауди
90'
+8
Желтая карточка
Г. Гювенк
90'
+7
Желтая карточка
С. Кициу
88'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
R. Niyaz
86'
Замена
Т. Бервен
️️️️
М. Демир
86'
83'
Замена
Фреди
️️️️
А. Поли
83'
Замена
Д. Синик
️️️️
Д. Милошевич
77'
Желтая карточка
Налдо
74'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
П. Мукаиру
74'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Н. Шахин
Замена
Х. Мендиль
️️️️
J.
69'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
А. Сагаль
62'
62'
Замена
У. Гаша
️️️️
Г. Байракдар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Демир
54'
Замена
Н. Дико
️️️️
Ж. Фигейредо
46'
Желтая карточка
R. Niyaz
42'
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
28'
24'
Желтая карточка
А. Поли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
6
Jefferson
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Антальяспор
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
16
Фреди
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
27
Уссам Гаша
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-2-4
19
Гювенк
29
Колкер
11
Пехливан
70
Кициу
3
Джилободжи
21
Меркель
6
9
Демир
25
Фигейредо
20
28
Сагаль
4-3-3
25
Боффин
7
Балчи
5
Налдо
89
Сары
77
Вурал
15
Поли
27
Милошевич
8
Шахин
18
Мукаиру
17
Байракдар
11
Райт
6
37
Мендиль
37
Мендиль
6
20
21
Эрдоган
21
Эрдоган
20
9
Демир
19
Бервен
19
Бервен
9
Демир
28
Сагаль
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
28
Сагаль
25
Фигейредо
12
Дико
12
Дико
25
Фигейредо
15
Поли
16
Фреди
16
Фреди
15
Поли
27
Милошевич
70
Синик
70
Синик
27
Милошевич
8
Шахин
88
Езмерт
88
Езмерт
8
Шахин
17
Байракдар
27
Гаша
27
Гаша
17
Байракдар
18
Мукаиру
27
Кривелли
27
Кривелли
18
Мукаиру
Остались в запасе
Газиантеп
Антальяспор
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Остались в запасе
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Газиантеп - Антальяспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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