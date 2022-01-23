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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Газиантеп
Антальяспор - Газиантеп: обзор матча 23 января 2022
Антальяспор
23.01.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Газиантеп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Газиантеп
Желтая карточка
Фернандо
89'
Замена
У. Гаша
️️️️
Фреди
84'
79'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Эрдоган
Желтая карточка
Э. Кривелли
72'
72'
Желтая карточка
П. Джилободжи
67'
Замена
А. Меркель
️️️️
Ф. Соялп
Замена
Э. Кривелли
️️️️
А. Мехмеди
66'
Замена
А. Поли
️️️️
Х. Езмерт
66'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Х. Райт
57'
46'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Х. Пехливан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
АП
11
Хаджи Райт
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
1
Diogo Sousa
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
4-2-2-2
25
Боффин
30
Кудряшов
5
Налдо
89
Сары
7
Балчи
20
Фернандо
88
Езмерт
70
Синик
16
Фреди
14
Мехмеди
11
Райт
4-3-3
19
Гювенк
14
Тошка
70
Кициу
11
Пехливан
3
Джилободжи
21
Эрдоган
44
Максим
8
Соялп
5
Эрсой
25
Фигейредо
20
88
Езмерт
15
Поли
15
Поли
88
Езмерт
16
Фреди
27
Гаша
27
Гаша
16
Фреди
11
Райт
17
Байракдар
17
Байракдар
11
Райт
14
Мехмеди
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Мехмеди
11
Пехливан
37
Мендиль
37
Мендиль
11
Пехливан
8
Соялп
21
Меркель
21
Меркель
8
Соялп
21
Эрдоган
19
Бервен
19
Бервен
21
Эрдоган
Остались в запасе
Антальяспор
Газиантеп
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
1
Diogo Sousa
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
1
Diogo Sousa
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Антальяспор - Газиантеп
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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