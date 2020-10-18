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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Газиантеп
Антальяспор - Газиантеп: обзор матча 18 октября 2020
Антальяспор
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Газиантеп
3'
S. Sam
70'
Ф. Соялп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Газиантеп
Вторая желтая
У. Акыйол
90'
+6
Желтая карточка
У. Акыйол
90'
+4
Желтая карточка
Д. Синик
86'
Замена
D. Orgill
️️️️
М. Йылмаз
81'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Ф. Кудряшов
81'
Красная карточка
S. Sam
79'
75'
Замена
M. Erdem Ugurlu
️️️️
Н. Дико
Замена
Д. Синик
️️️️
Н. Шахин
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Соялп
68'
Замена
C. Şahin
️️️️
А. Максим
67'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
A. Sousa
66'
Вторая желтая
J. Maranhao
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
49'
46'
Замена
А. Ветрих
️️️️
П. Джилободжи
46'
Замена
К. Эзер
️️️️
Г. Вурал
38'
Желтая карточка
П. Джилободжи
Желтая карточка
В. Сары
31'
28'
Вторая желтая
K. Mirallas
26'
Желтая карточка
K. Mirallas
15'
Желтая карточка
J. Maranhao
ГОЛ! 1:0!
S. Sam
Пас отдал
Амилтон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
23
Амилтон
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Газиантеп
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
3-2-4-1
25
Боффин
7
Балчи
89
Сары
5
Налдо
30
Кудряшов
27
Йылмаз
8
Шахин
23
Амилтон
10
10
18
Яхович
3-2-2-2
19
Гювенк
12
3
Джилободжи
27
Кана-Бийик
77
Джейлан
77
Вурал
44
Максим
18
12
Дико
87
30
Кудряшов
17
Байракдар
17
Байракдар
30
Кудряшов
8
Шахин
70
Синик
70
Синик
8
Шахин
27
Йылмаз
12
12
27
Йылмаз
12
Дико
23
23
12
Дико
44
Максим
70
70
44
Максим
18
8
Соялп
8
Соялп
18
3
Джилободжи
4
Ветрих
4
Ветрих
3
Джилободжи
77
Вурал
10
Эзер
10
Эзер
77
Вурал
Остались в запасе
Антальяспор
Газиантеп
13
Догукан Эзкан
ВР
11
O. Imeri
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
11
O. Imeri
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Антальяспор - Газиантеп
4
2
2
3
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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