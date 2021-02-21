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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Антальяспор
Газиантеп - Антальяспор: обзор матча 21 февраля 2021
Газиантеп
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Антальяспор
Замена
C. Şahin
️️️️
K. Mirallas
83'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Максим
83'
79'
Замена
Д. Синик
️️️️
Х. Езмерт
78'
Желтая карточка
Х. Езмерт
Желтая карточка
А. Ветрих
77'
Замена
Н. Дико
️️️️
К. Эзер
70'
59'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
D. Orgill
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
О. Джейлан
58'
Замена
A. Sousa
️️️️
Андре
58'
Желтая карточка
R. Miranda
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
16
Фреди
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Газиантеп
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
6
Jefferson
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
3-2-3-2
19
Гювенк
21
77
Джейлан
14
Тошка
77
Вурал
3
Джилободжи
4
Ветрих
44
Максим
10
Эзер
21
Андре
87
4-4-1-1
25
Боффин
89
Сары
7
Балчи
6
Албайрак
30
Кудряшов
88
Езмерт
23
Амилтон
8
Шахин
16
Фреди
17
Байракдар
12
44
Максим
8
Соялп
8
Соялп
44
Максим
21
Андре
18
18
21
Андре
87
70
70
87
77
Джейлан
7
7
77
Джейлан
10
Эзер
12
Дико
12
Дико
10
Эзер
88
Езмерт
70
Синик
70
Синик
88
Езмерт
12
7
Гюрлер
7
Гюрлер
12
Остались в запасе
Газиантеп
Антальяспор
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
6
Jefferson
ЦП
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
6
Jefferson
ЦП
Остались в запасе
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Газиантеп - Антальяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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