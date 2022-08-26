Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Антальяспор
Газиантеп - Антальяспор: обзор матча 26 августа 2022
Газиантеп
26.08.2022, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 4 тур
5 : 2
Завершен
Антальяспор
28'
Ж. Фигейредо
54'
Ж. Фигейредо
58'
Т. Пекхарт
67'
А. Сагаль
73'
Ж. Фигейредо
30'
Х. Райт
40'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Антальяспор
90'
+3
Желтая карточка
С. Айдогду
Замена
Л. Станковски
️️️️
М. Евтович
83'
Замена
В. Велиу
️️️️
Ж. Фигейредо
77'
77'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 5:2!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Г. Гювенк
73'
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
71'
69'
Замена
У. Гаша
️️️️
Б. Балчи
Желтая карточка
П. Джилободжи
67'
ГОЛ! 4:2!
А. Сагаль
Пас отдал
Т. Пекхарт
67'
67'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
А. Максим
66'
66'
Замена
С. Айдогду
️️️️
Г. Байракдар
58'
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ! 3:2!
Т. Пекхарт
58'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
С. Кициу
54'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Л. Маркович
46'
Замена
А. Пармак
️️️️
Ф. Соялп
46'
Замена
А. Сагаль
️️️️
М. Джихан
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
Х. Райт
Пас отдал
Фреди
30'
ГОЛ! 1:1!
Х. Райт
Пас отдал
Фреди
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Л. Маркович
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
3-3-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
23
Ганоушек
70
Кициу
8
Соялп
8
Евтович
44
Максим
25
Фигейредо
8
Маркович
11
Джихан
5
Эрсой
4-1-1-2-2
25
Боффин
7
Балчи
77
Вурал
89
Сары
30
Кудряшов
20
Фернандо
8
Ларссон
17
Байракдар
16
Фреди
11
Райт
4
Адриано
8
Соялп
6
Пармак
6
Пармак
8
Соялп
8
Евтович
10
Станковски
10
Станковски
8
Евтович
8
Маркович
17
Пекхарт
17
Пекхарт
8
Маркович
11
Джихан
28
Сагаль
28
Сагаль
11
Джихан
25
Фигейредо
7
Велиу
7
Велиу
25
Фигейредо
17
Байракдар
8
Айдогду
8
Айдогду
17
Байракдар
20
Фернандо
19
Акыйол
19
Акыйол
20
Фернандо
8
Ларссон
88
Езмерт
88
Езмерт
8
Ларссон
7
Балчи
27
Гаша
27
Гаша
7
Балчи
Остались в запасе
Газиантеп
Антальяспор
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
1
Альперен Уйсал
ВР
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Остались в запасе
1
Альперен Уйсал
ВР
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Газиантеп - Антальяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Антальяспор
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+