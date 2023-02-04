Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Газиантеп
Антальяспор - Газиантеп: обзор матча 04 февраля 2023
Антальяспор
04.02.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Газиантеп
29'
Фреди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Газиантеп
90'
+2
Желтая карточка
Э. Эрсой
90'
Красная карточка
Л. Маркович
90'
Желтая карточка
Л. Маркович
85'
Желтая карточка
Л. Маркович
84'
Замена
М. Джихан
️️️️
Ф. Соялп
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
А. Ндао
80'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Фреди
80'
78'
Желтая карточка
Г. Гювенк
Замена
Э. Ракип
️️️️
С. Ларссон
65'
Замена
У. Гаша
️️️️
Д. Синик
65'
Замена
А. Гершалиу
️️️️
О. Топрак
59'
Желтая карточка
Фреди
56'
46'
Замена
В. Велиу
️️️️
О. Артан
Желтая карточка
Фернандо
45'
+4
Желтая карточка
С. Ларссон
34'
ГОЛ! 1:0!
Фреди
Пас отдал
Л. Адриано
29'
2'
Желтая карточка
Ф. Соялп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
54
Erten Ersu
ВР
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
23
Abdulkerim Cakar
ЦФ
4-1-3-2
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
20
Фернандо
70
Синик
16
Фреди
18
Ндао
4
Адриано
8
Ларссон
3-2-3-2
19
Гювенк
4
Кызылдаг
70
Кициу
23
Ганоушек
27
Артан
5
Эрсой
8
Евтович
8
Соялп
44
Максим
8
Маркович
25
Фигейредо
21
Топрак
4
Гершалиу
4
Гершалиу
21
Топрак
18
Ндао
2
Флоранус
2
Флоранус
18
Ндао
8
Ларссон
6
Ракип
6
Ракип
8
Ларссон
70
Синик
27
Гаша
27
Гаша
70
Синик
16
Фреди
14
Мехмеди
14
Мехмеди
16
Фреди
8
Соялп
11
Джихан
11
Джихан
8
Соялп
27
Артан
7
Велиу
7
Велиу
27
Артан
Остались в запасе
Антальяспор
Газиантеп
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
27
Бурак Бозан
ВР
54
Erten Ersu
ВР
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
23
Abdulkerim Cakar
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
54
Erten Ersu
ВР
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
23
Abdulkerim Cakar
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Антальяспор - Газиантеп
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Анталья
Новости команд
Все
Антальяспор
Газиантеп
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+