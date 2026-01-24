Введите ваш ник на сайте
«Газиантеп» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.55

24 января 2026 10:28
Газиантеп - Коньяспор
25 янв. 2026, воскресенье 14:30 | Турция. Суперлига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку

25 января в рамках 19-го тура турецкой Суперлиги «Газиантеп» на своeм поле примет «Коньяспор». Матч двух команд, переживающих не лучшие времена в чемпионате и не знающих побед по 5 и 8 матчей соответственно. Хозяева, несмотря на более высокое место в таблице (8-е против 13-го), демонстрируют серьeзные проблемы в обороне, в то время как гости с трудом набирают очки. Личные встречи показывают преимущество «Коньяспора» в последнее время.

«Газиантеп»

Команда располагается на 8-м месте с 24 очками, но находится в сомительной серии без побед – 5 матчей. Основная проблема – ненадeжная игра в обороне: «Газиантеп» пропускает в 5 последних турах подряд, всего 8 голов за этот период. Атака же, ведомая лучшим бомбардиром Мохамедом Байо (7 голов), функционирует стабильнее – 6 голов в 5 матчах. Ничья с лидером, «Галатасараем» (1:1), в прошлом туре говорит о потенциале команды, но не исправляет общей негативной тенденции.

«Коньяспор»

Команда находится в ещe более глубоком кризисе результатов, не побеждая 8 матчей подряд и занимая 13-ю строчку с 18 очками. Однако статистика «Коньяспора» выглядит более сбалансированной: в последних 5 играх команда забила 5 и пропустила всего 4 мяча, демонстрируя более крепкую, чем у соперника, оборону (0.80 пропуска в среднем за игру). Лучший бомбардир Умут Найир (8 голов) – главная угроза у ворот соперника. Проблема – неумение доводить матчи до победы.

Факты о командах:

«Газиантеп»

  • Без побед 5 матчей подряд.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • Не проигрывает «Коньяспору» дома в 7 последних встречах.

«Коньяспор»

  • Без побед 8 матчей подряд.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 туров).
  • Забивал в 6 последних очных встречах с «Газиантепом».
  • Выиграл 3 из 5 последних личных встреч.

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Коньяспор»

Матч сложится в противостоянии атакующего потенциала хозяев и относительно крепкой обороны гостей. «Газиантеп» будет атаковать, имея в основе Байо, но его уязвимая защита (1.60 пропуска в среднем) даeт шансы даже не самой результативной атаке «Коньяспора». Гости, в свою очередь, с трудом выигрывают, но и проигрывают нечасто, делая ставку на организованность. Учитывая домашнюю непобедимость «Газиантепа» в личных встречах и общую тенденцию обеих команд к ничейным или минимальным победам/поражениям, наиболее вероятным исходом видится результативная ничья или минимальная победа хозяев. Однако слабая оборона «Газиантепа» – его ахиллесова пята. «Коньяспор» стабильно забивает в этом противостоянии, и с учeтом текущих проблем хозяев в защите, ставка на то, что обе команды реализуют свои моменты, выглядит самой обоснованной.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Газиантепа» больше 1.0 – коэффициент 1.75

1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Коньяспор Газиантеп
18+
  • Читайте нас: 