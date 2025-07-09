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Абена остался разочарован переходом в «Спартак»

9 июля, 09:58
16

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена высказался о пребывании в московском клубе. Этим летом он перешел в «Газиантеп».

– Почему ты решил перейти в «Газиантеп»?

– Мы со «Спартаком» приняли решение, что нам нужно расстаться. Я почти не играл за команду. Поэтому, к сожалению, не смог показать свой настоящий уровень игры. В такие моменты спортсмену важно найти новый вызов. Ведь ты понимаешь, что можешь еще многое и у тебя все получится. Но для этого нужно перейти на другой уровень.

Поэтому я выбрал Турцию в качестве продолжения карьеры. Это хороший чемпионат, сейчас сюда приезжают звезды футбола. У меня было предложение от «Слована», но я выбрал «Газиантеп».

– Когда ты только переходил в «Спартак», все думали, что это трансфер Станковича. Но в итоге ты не играл. Почему так получилось?

– Честно, я не знаю, ха-ха. В РПЛ удалось сыграть лишь семь раз. Для меня это сумасшествие. Очень сложно это принять. Помню игру против «Ростова». Думаю, что там все получалось достаточно хорошо. Уверен, что мог показывать себя на том же уровне и дальше.

Я привык к лиге, чувствовал, что смогу помочь команде. Но, к сожалению, так бывает, что тренер верит в других футболистов больше. И я уважаю решение Деяна. Но это не отменяет того, что для меня переход оказался небольшим разочарованием. Ты готов драться, но у тебя нет возможности это сделать.

– Твой агент говорил нам, что ты был готов буквально убивать за «Спартак».

– Сто процентов! Мне больше всего больно оттого, что люди не знают, какой я на самом деле человек. Если я ухожу, то делаю это с высоко поднятой головой.

И в этот раз я тоже ушел с высоко поднятой головой.

Посмотрите на все клубы, где я был, – везде я помогал и оставлял хороший след. Хорошо, здесь не получилось. Удача не всегда на твоей стороне, но так бывает. Я абсолютно точно принимаю ситуацию такой, какой она оказалась для меня. Но было тяжело...

– С кем ты общался перед переходом?

– С Томашем [Амаралом, бывшим спортивным директором «Спартака»]. И, конечно, со Станковичем. Он первым позвонил мне! Я сказал ему: «Слушай, ты уверен? Ха-ха. Это далеко от моего дома, моя семья не сможет переехать в Россию». Деян сказал: «Нет, Миенти, все будет великолепно». В конечном итоге поступки говорят громче.

  • 30-летний Абена в минувшем сезоне провел 12 матчей за «Спартак».
  • Красно-белые приобрели суринамца у «Ференцвароша», который ранее возглавлял Деян Станкович, за 1,2 миллиона евро в августе прошлого года.
  • Абена подписал двухлетний контракт с «Газиантепом». Сообщалось, что московский клуб заплатил игроку 150 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Газиантеп Абена Миенти Станкович Деян
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Комментарии (16)
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ПалкоВводецъ007
1752044551
Шлак и тот понял, что вляпался. Гыгыгы
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Пётр-Лаврухин-google
1752044730
И кто ответит за этот трансфер?
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Прокс
1752045935
Каждый игрок разочарован переходом в этот антинародный недоклуб!!!
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Айболид
1752046322
Не он первый , не он последний .
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FFR
1752047802
Мне тоже кажется, что он сильнее русских защитников Спартака, почему Станкович не выпускал его , это вопрос...
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Интерес
1752047950
Жалует царь,да не жалует псарь.В России это давно знают.
Ответить
...уефан
1752048402
...удачи тебе в новом клубе и чемпионате, ты заслужил это!...
Ответить
NewLife
1752049779
Удачи, спасибо Миенти.
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