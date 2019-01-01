Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
5
11
12
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
13
6
7
13
5
4
0
1
12
4
8
12
5
3
1
1
12
5
7
10
5
3
0
2
5
4
1
9
5
3
0
2
5
4
1
9
5
2
3
0
7
5
2
9
5
2
2
1
7
5
2
8
5
2
2
1
6
5
1
8
5
2
1
2
9
5
4
7
5
2
1
2
5
9
-4
7
5
2
1
2
12
10
2
7
5
2
1
2
8
6
2
7
5
1
1
3
6
11
-5
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
5
1
1
3
2
11
-9
4
5
1
0
4
4
8
-4
3
5
1
0
4
2
8
-6
3
5
0
2
3
9
13
-4
2
Команда
1
2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
1
0
6
4
2
7
2
2
0
0
7
1
6
6
2
2
0
0
3
0
3
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
5
4
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
0
1
3
1
2
3
2
1
0
1
5
4
1
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
2
1
0
1
1
4
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
2
0
2
0
3
3
0
2
3
0
1
2
4
10
-6
1
2
0
0
2
2
5
-3
0
2
0
0
2
0
3
-3
0
Команда
1
6
9
10
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
4
2
2
7
2
2
0
0
7
2
5
6
2
2
0
0
5
2
3
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
9
9
0
4
3
1
1
1
3
2
1
4
2
1
0
1
2
1
1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
2
1
0
1
1
5
-4
3
3
0
2
1
7
8
-1
2
2
0
1
1
2
4
-2
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
2
0
0
2
2
5
-3
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
2
0
0
2
1
7
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире