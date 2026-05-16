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«Газиантеп» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.8

16 мая 2026 12:57
Газиантеп - Истанбул Башакшехир
16 мая 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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1.80
Победа «Истанбула»
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16 мая состоится матч 34-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Газиантеп» примет «Истанбул». Хозяева переживают игровой спад и проигрывают матч за матчем, а гости штампуют голы и находятся в отличной форме. Разница в классе и текущем состоянии очевидна.

«Газиантеп»

Команда из Газиантепа попала в затяжной кризис. Три поражения подряд и 9 пропущенных мячей в 5 последних встречах (1,80 в среднем). Мохамед Байо с 15 голами в 31 матче ведeт атаку, которая забивает 1,00 мяча в среднем. После поражений от «Гезтепе» (1:2), «Бешикташа» (0:2) и «Эюпспора» (0:3) команда занимает 12-е место. «Газиантеп» пропускает в 3 последних матчах и забивает «Истанбулу» в 3 последних очных встречах.

«Истанбул»

Стамбульский клуб набрал фантастический ход и штампует голы. Команда забивает в 5 последних матчах подряд и наколотила 12 мячей в 5 последних встречах (2,40 в среднем). Эльдор Шомуродов с 22 голами в 43 матчах ведeт атаку. После разгрома «Самсунспора» (3:0), поражений от «Фенербахче» (1:3) и побед над «Касымпашой» (4:0), «Генчлербирлиги» (3:0) команда занимает 6-е место. «Истанбул» пропускает в среднем всего 0,80 мяча за игру и не проигрывает «Газиантепу» в 6 из 8 последних личных встреч, забивая в 6 из 8 последних очных матчей.

Факты о командах:

«Газиантеп»

  • Проигрышная серия из 3 матчей
  • Пропускает в 3 последних турах
  • Пропускает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Истанбулу» в 3 последних очных матчах

«Истанбул»

  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 2,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру
  • Не проигрывает «Газиантепу» в 6 из 8 последних личных встреч

История противостояний

  • «Истанбул» не проигрывает в 6 из 8 последних очных встреч
  • «Истанбул» забивает в 6 из 8 последних личных матчей
  • «Газиантеп» забивает в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Истанбул»

«Истанбул» находится в феноменальной форме и штампует голы. «Газиантеп» проигрывает 3 матча подряд и регулярно пропускает. Учитывая, что гости доминируют в личных встречах, наиболее вероятным сценарием видится победа «Истанбула» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Истанбула» – коэффициент 1.8
  • Обе забьют – да

1.80
Победа «Истанбула»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Газиантеп
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