  • Главная
  • Новости
  • Личка – о своей работе в Турции: «Я здесь самый главный осел»

Личка – о своей работе в Турции: «Я здесь самый главный осел»

Сегодня, 09:37

Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Марцел Личка высказался о домашнем матче 8-го тура чемпионата Турции с «Газиантепом» (0:2).

«Наша проблема – это нехватка голов. Мы это признаем, но то, что мы пропускаем, – это ребячество. Сегодня снова пропустили такие же детские голы. В перерыве проанализировали моменты из первого тайма – и в итоге пропустили точно из тех же ситуаций, которые я показывал. Оба гола были абсолютно одинаковыми. На уровне Суперлиги такие ошибки недопустимы. А мы их снова повторяем.

Мы разговариваем, проводим анализ, я стараюсь помочь игрокам – но они не понимают. Что я еще могу сделать? После матча с «Самсунспором» мы уже две недели работаем над обороной. Постоянно работаем над подобными моментами. Я трачу на это жизнь, свое время. Честно говоря, мы повторяем эти ошибки, как ослы. И я здесь самый главный осел. Вся ответственность на мне.

Мы провели восемь матчей, одержали одну победу и не выглядим как команда уровня Суперлиги. Чтобы выбраться из этого положения, нужно работать. Если человек действительно хочет трудиться, он может все исправить. Однако, глядя на два сегодняшних пропущенных мяча, я не верю, что мы прогрессируем.

Моя карьера зависит от результатов команды, а сейчас эти результаты совсем плохие. Мы худшая команда лиги, и я худший тренер лиги. Не могу сказать о себе ничего позитивного.

Здесь все зависит от результатов. Если результаты хорошие – ты хороший человек. Если плохие – никто даже не посмотрит тебе в глаза. Поэтому нам нужно работать. Я должен тратить больше времени на видеоанализ. Как всегда, я должен отдать этому всю жизнь.

До сих пор я вынужден обучать игроков вещам, которые они уже должны знать. Но это моя работа – обучать их. Я просто буду помогать ребятам», – сказал Личка.

  • «Фатих Карагюмрюк» занимает последнее 18-е место в чемпионате Турции с 3 очками после 8 туров.
  • Личка был главным тренером «Динамо» в 2023–2025 годах. До этого он тренировал «Оренбург».

Источник: Hurriyet
Турция. Суперлига Газиантеп Карагюмрюк Личка Марцел
