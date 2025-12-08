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  • «Бешикташ» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

«Бешикташ» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

8 декабря 2025, 18:50
Бешикташ
08.12.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Газиантеп
35' Э. Билал Туре 70' Т. Абрахам
7' М. Байо 66' М. Байо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
25
G. Sazdagi
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
11
Дженгиз Ундер
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Газиантеп
20
Zafer Gorgen
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Тайип Санук
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
9
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
38
Rob Nizet
ЦЗ
5
B. Ndiaye
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
C. Lungoyi
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
18
Деян Сореску
ПВ
32
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4-2-2-2
30
Дестаноглу
25
3
Паулиста
53
Топджу
33
Йилмаз
4
Ндиди
10
Кекчю
26
Силва
11
Ундер
19
Туре
18
Черны
3-2-4-1
20
14
Абена
4
Кызылдаг
23
Санук
2
Перес
77
Родригес
3
Камара
10
Козловски
44
Максим
61
9
Байо
33
Йилмаз
35
Джало
35
Джало
33
Йилмаз
11
Ундер
7
Рашица
7
Рашица
11
Ундер
26
Силва
18
Абрахам
18
Абрахам
26
Силва
23
Санук
6
Гюлер
6
Гюлер
23
Санук
3
Камара
5
5
3
Камара
44
Максим
32
Кабадайи
32
Кабадайи
44
Максим
Остались в запасе
Бешикташ
Газиантеп
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
71
Бурак Бозан
ВР
38
Rob Nizet
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
C. Lungoyi
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
18
Деян Сореску
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
38
Rob Nizet
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
C. Lungoyi
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
18
Деян Сореску
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Статистика матча Бешикташ - Газиантеп
4
5
Всего ударов по воротам
29
9
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
10
1
Нарушения
21
13
Офсайды
1
3
Количество передач
426
323
Сейвы
2
11
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
15
4
xG (ожидаемые голы)
3.05
0.89
xGP (предотвращенные голы)
1.53
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Газиантепа», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Газиантеп»

«Бешикташ» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Газиантеп Бешикташ
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