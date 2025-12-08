08.12.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-2-2-2
30
Дестаноглу
25
3
Паулиста
53
Топджу
33
Йилмаз
4
Ндиди
10
Кекчю
26
Силва
11
Ундер
19
Туре
18
Черны
3-2-4-1
20
14
Абена
4
Кызылдаг
23
Санук
2
Перес
77
Родригес
3
Камара
10
Козловски
44
Максим
61
9
Байо
33
Йилмаз
35
Джало
35
Джало
33
Йилмаз
11
Ундер
7
Рашица
7
Рашица
11
Ундер
26
Силва
18
Абрахам
18
Абрахам
26
Силва
23
Санук
6
Гюлер
6
Гюлер
23
Санук
3
Камара
5
5
3
Камара
44
Максим
32
Кабадайи
32
Кабадайи
44
Максим
Остались в запасе
Бешикташ
Газиантеп
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
71
Бурак Бозан
ВР
38
Rob Nizet
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
C. Lungoyi
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
18
Деян Сореску
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
38
Rob Nizet
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
C. Lungoyi
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
18
Деян Сореску
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Статистика матча Бешикташ - Газиантеп
4
5
Всего ударов по воротам
29
9
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
10
1
Нарушения
21
13
Офсайды
1
3
Количество передач
426
323
Сейвы
2
11
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
15
4
xG (ожидаемые голы)
3.05
0.89
xGP (предотвращенные голы)
1.53
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Газиантепа», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Газиантеп»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»