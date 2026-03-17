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  • «Фенербахче» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

«Фенербахче» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

17 марта, 18:50
Фенербахче
17.03.2026, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Газиантеп
41' Д. Нене 59' Н. Канте 68' Д. Нене 79' Д. Нене
52' А. Максим (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
(К) ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
26
Сидики Шериф
ЛВ
20
Антони Мусаба
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мелих Кабасакал
ОП
10
Каспер Козловски
ЦП
17
K. Gassama
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
32
Юсуф Кабадайи
ЛФ
9
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
94
Талиска
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Газиантеп
20
Zafer Gorgen
ВР
81
Cemilhan Aslan
ВР
3
Дрисса Камара
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
85
Muhammet Akmelek
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
26
Ali Osman Kalın
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
3
Браун
14
Демир
24
Остерволде
91
Канте
6
Гендузи
26
Шериф
22
Мерджан
10
Асенсио
45
Нене
20
Мусаба
4-1-3-2
71
Бозан
2
Перес
14
Абена
2
Муякич
23
Санук
6
Кабасакал
10
Козловски
17
44
Максим
9
Байо
32
Кабадайи
22
Мерджан
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Мерджан
10
Асенсио
5
Юкшек
5
Юкшек
10
Асенсио
6
Гендузи
7
Фред
7
Фред
6
Гендузи
26
Шериф
94
Талиска
94
Талиска
26
Шериф
20
Мусаба
9
Актюркоглу
9
Актюркоглу
20
Мусаба
17
3
Камара
3
Камара
17
Остались в запасе
Фенербахче
Газиантеп
34
Мерт Гюнок
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
20
Zafer Gorgen
ВР
81
Cemilhan Aslan
ВР
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
85
Muhammet Akmelek
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
26
Ali Osman Kalın
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Остались в запасе
20
Zafer Gorgen
ВР
81
Cemilhan Aslan
ВР
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
85
Muhammet Akmelek
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
26
Ali Osman Kalın
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Фенербахче
Точно не сыграют
Эдсон Альварес
ОП
Нельсон Семеду
ПЗ
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Газиантеп
Точно не сыграют
Кевин Родригес
ЛЗ
Ali Mevran Ablak
ЦФ
Денис Дрэгуш
ЦФ
Арда Кызылдаг
ЦЗ
C. Lungoyi
ЦП
Салем М'Баката
ПЗ
Назим Сангаре
ЦЗ
Под вопросом
B. Ndiaye
ЦП
Статистика матча Фенербахче - Газиантеп
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
7
Нарушения
10
14
Офсайды
1
0
Количество передач
567
319
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.64
1.5
xGP (предотвращенные голы)
-1.5
-1.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Газиантеп», 27-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Бешикташ»

«Фенербахче» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Газиантеп Фенербахче
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