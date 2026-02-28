1 марта в рамках 24 тура чемпионата Турции «Самсунспор» на своем поле примет «Газиантеп». Хозяева занимают 7 место с 31 очком, тогда как гости идут 9-ми, набрав 28 баллов.
«Самсунспор»
Команда сыграла вничью с «Фатих Карагюмрюк» (0:0) в последнем туре и не побеждает уже три матча подряд в чемпионате. При этом в 5 последних играх «Самсунспор» забил 6 мячей и столько же пропустил. Лучший бомбардир – Мариус Муандилмаджи (14 голов).
«Газиантеп»
«Газиантеп» уступил «Трабзонспору» (1:2) и продолжает регулярно пропускать – серия составляет уже 10 матчей подряд. В последних 5 встречах команда забила 9 мячей, но и пропустила столько же. Лучший бомбардир – Мохамед Байо (10 голов).
Факты о командах:
«Самсунспор»
- 7 место: 31 очко после 23 туров
- Не выигрывает в 3 последних матчах
- Забивает 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
«Газиантеп»
- 9 место: 28 очков после 23 туров
- Пропускает в 10 матчах подряд
- Забивает 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Самсунспор» – «Газиантеп»
Обе команды демонстрируют атакующий футбол, но регулярно допускают ошибки в обороне. «Газиантеп» пропускает на протяжении длительной серии матчей, а «Самсунспор» стабильно создает моменты на своем поле.
С учетом текущей формы соперников и их показателей результативности, есть основания ожидать открытую игру с голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.87
- Фора «Самсунспор» (0)