Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Газиантепом» и «Аланьяспором» пройдет 15 августа в Газиантепе. Хозяева подходят к старту сезона в неудачной форме – они проиграли четыре последних матча в Суперлиге, тогда как гости испытывают серьезные проблемы на выезде – они не выигрывают в восьми последних гостевых матчах чемпионата. В очных встречах «Аланьяспор» имеет преимущество – он не проигрывает в шести последних матчах против «Газиантепа», при этом три последние встречи завершились вничью. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет домашней поддержки, или гости, которые продолжат свою успешную серию в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Газиантепа» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в пяти последних матчах. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,60 гола, что позволяет рассчитывать на гол в ворота соперника. Кроме того, «Газиантеп» забивает в пяти последних очных встречах с «Аланьяспором», что говорит о его способности создавать моменты против этого соперника. Однако защита «Газиантепа» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В конце прошлого сезона команда проиграла четыре последних матча в Суперлиге, что создает психологическое давление перед стартом нового чемпионата.

«Аланьяспор» подходит к матчу с серьезным преимуществом в очных встречах. Гости не проигрывают в шести последних матчах против «Газиантепа», а три последние встречи между этими командами завершились вничью (1-1, 0-0, 0-0). В атаке «Аланьяспор» стабилен – в среднем за последние пять игр он забивает 1,60 гола, а также забивает в трех последних матчах. Однако выездная форма гостей оставляет желать лучшего – они не выигрывают в восьми последних гостевых матчах Суперлиги, что является серьезным недостатком. Защита «Аланьяспора» также небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола и пропускают в трех последних матчах. Учитывая, что гости редко проигрывают «Газиантепу», но при этом слабы на выезде, матч обещает быть равным.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Аланьяспор» имеет преимущество в личных встречах, но слаб на выезде, тогда как «Газиантеп» находится в кризисе, но играет дома. Учитывая, что три последние очные встречи завершились вничью, а обе команды имеют проблемы в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аланьяспор» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Газиантепа», при этом три последние встречи завершились вничью (1-1, 0-0, 0-0). Текущая форма «Газиантепа» нестабильна – четыре поражения подряд в Суперлиге, тогда как «Аланьяспор» слаб на выезде (восемь матчей без побед). Обе команды забивают примерно одинаково (1,60 гола за игру), но при этом пропускают (1,20 у хозяев и 1,60 у гостей). Учитывая историю личных встреч и проблемы обеих команд, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Три последние очные встречи между «Газиантепом» и «Аланьяспором» завершились вничью, а обе команды подходят к старту сезона с проблемами: хозяева проиграли четыре последних матча в Суперлиге, а гости не выигрывают в восьми последних гостевых встречах. Ожидаем, что команды не смогут выявить сильнейшего и разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Газиантепом» и «Аланьяспором» состоится 15 августа 2026 года в Газиантепе и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.