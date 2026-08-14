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«Газиантеп» – «Аланьяспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

14 августа 2026 10:01
Газиантеп - Аланьяспор
15 авг. 2026, суббота 21:30 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.35
Ничья
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Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Газиантепом» и «Аланьяспором» пройдет 15 августа в Газиантепе. Хозяева подходят к старту сезона в неудачной форме – они проиграли четыре последних матча в Суперлиге, тогда как гости испытывают серьезные проблемы на выезде – они не выигрывают в восьми последних гостевых матчах чемпионата. В очных встречах «Аланьяспор» имеет преимущество – он не проигрывает в шести последних матчах против «Газиантепа», при этом три последние встречи завершились вничью. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет домашней поддержки, или гости, которые продолжат свою успешную серию в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Газиантепа» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в пяти последних матчах. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,60 гола, что позволяет рассчитывать на гол в ворота соперника. Кроме того, «Газиантеп» забивает в пяти последних очных встречах с «Аланьяспором», что говорит о его способности создавать моменты против этого соперника. Однако защита «Газиантепа» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В конце прошлого сезона команда проиграла четыре последних матча в Суперлиге, что создает психологическое давление перед стартом нового чемпионата.

«Аланьяспор» подходит к матчу с серьезным преимуществом в очных встречах. Гости не проигрывают в шести последних матчах против «Газиантепа», а три последние встречи между этими командами завершились вничью (1-1, 0-0, 0-0). В атаке «Аланьяспор» стабилен – в среднем за последние пять игр он забивает 1,60 гола, а также забивает в трех последних матчах. Однако выездная форма гостей оставляет желать лучшего – они не выигрывают в восьми последних гостевых матчах Суперлиги, что является серьезным недостатком. Защита «Аланьяспора» также небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола и пропускают в трех последних матчах. Учитывая, что гости редко проигрывают «Газиантепу», но при этом слабы на выезде, матч обещает быть равным.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Аланьяспор» имеет преимущество в личных встречах, но слаб на выезде, тогда как «Газиантеп» находится в кризисе, но играет дома. Учитывая, что три последние очные встречи завершились вничью, а обе команды имеют проблемы в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аланьяспор» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Газиантепа», при этом три последние встречи завершились вничью (1-1, 0-0, 0-0). Текущая форма «Газиантепа» нестабильна – четыре поражения подряд в Суперлиге, тогда как «Аланьяспор» слаб на выезде (восемь матчей без побед). Обе команды забивают примерно одинаково (1,60 гола за игру), но при этом пропускают (1,20 у хозяев и 1,60 у гостей). Учитывая историю личных встреч и проблемы обеих команд, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 3 (20%)
Ничьих - 4 (27%)
Побед - 8 (53%)
13
Забитых мячей
24
0.87
В среднем за матч
1.6
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
3 : 2
22.04.2021
Газиантеп
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
1 : 1
15.08.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
1 : 1
15.08.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Газиантеп
1 : 1
04.04.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 0
03.11.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 1
09.05.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
3 : 0
14.12.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
0 : 3
02.04.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
0 : 3
11.11.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
0 : 3
09.04.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
2 : 0
29.10.2022
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Аланьяспор
3 : 0
15.05.2022
Газиантеп
Турция. Суперлига, 18 тур
Газиантеп
2 : 1
22.12.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
3 : 2
22.04.2021
Газиантеп
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
3 : 1
27.12.2020
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
1 : 0
14.03.2020
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 1
26.10.2019
Аланьяспор
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Газиантеп
25
Каспер Тобиаш
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Ulrich Meleke
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Аланьяспор
10
Пауло Виктор
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
(К) ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
58
Маэстро
ОП
42
Гай Макута
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Ibrahim Kaya
ЦФ
17
Arda Usluoğlu
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Газиантеп
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
77
Sabahattin Destici
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
97
Fuat Bavuk
ЦФ
46
Ali Osman Kalın
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Аланьяспор
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Enes Keskin
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
4
Бедирхан Озюрт
ЦП
9
Омар Бен Али
ЦФ
3-5-1-1
25
Тобиаш
14
Абена
96
Стефан
2
Перес
10
Козловски
44
Максим
7
Бакуна
6
3
Камара
18
Сореску
9
Стюарт
4-1-1-4
10
Виктор
5
Алити
50
Акдаг
94
Хадергьонай
3
Лима
58
42
Макута
11
17
7
16
У-Джо
6
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
6
18
Сореску
77
77
18
Сореску
9
Стюарт
19
Дурсун
19
Дурсун
9
Стюарт
10
Козловски
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
10
Козловски
11
88
Эздемир
88
Эздемир
11
16
У-Джо
8
8
16
У-Джо
42
Макута
26
26
42
Макута
58
55
55
58
Остались в запасе
Газиантеп
Аланьяспор
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
97
Fuat Bavuk
ЦФ
46
Ali Osman Kalın
ЦФ
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
4
Бедирхан Озюрт
ЦП
9
Омар Бен Али
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Остались в запасе
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
97
Fuat Bavuk
ЦФ
46
Ali Osman Kalın
ЦФ
Остались в запасе
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
4
Бедирхан Озюрт
ЦП
9
Омар Бен Али
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Газиантеп
Точно не сыграют
B. Ndiaye
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Три последние очные встречи между «Газиантепом» и «Аланьяспором» завершились вничью, а обе команды подходят к старту сезона с проблемами: хозяева проиграли четыре последних матча в Суперлиге, а гости не выигрывают в восьми последних гостевых встречах. Ожидаем, что команды не смогут выявить сильнейшего и разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Газиантепом» и «Аланьяспором» состоится 15 августа 2026 года в Газиантепе и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Газиантеп» – «Аланьяспор»: смотреть онлайн

3.35
Ничья
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Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Аланьяспор Газиантеп
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