Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Газиантеп
Аланьяспор - Газиантеп: обзор матча 22 апреля 2021
Аланьяспор
22.04.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 36 тур
3 : 2
Завершен
Газиантеп
18'
М. Пектемек
45+1'
С. Колкер
53'
М. Пектемек
6'
М. Демир
41'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Газиантеп
Желтая карточка
Марафона
90'
+7
Желтая карточка
С. Колкер
90'
+2
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
М. Пектемек
90'
Замена
А. Барейро
️️️️
Давидсон
90'
86'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
М. Демир
86'
Замена
О. Джейлан
️️️️
P. Olkowski
81'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Ветрих
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
М. Сиопис
81'
Замена
Э. Караджа
️️️️
Х. Бабакар
73'
71'
Замена
К. Эзер
️️️️
J.
ГОЛ! 3:2!
М. Пектемек
Пас отдал
С. Учан
53'
ГОЛ! 2:2!
С. Колкер
Пас отдал
С. Учан
45'
+1
41'
ГОЛ! 1:2!
М. Демир
Пас отдал
А. Максим
ГОЛ! 1:1!
М. Пектемек
Пас отдал
С. Учан
18'
16'
Желтая карточка
K. Mirallas
Желтая карточка
Г. Цавеллас
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Демир
Пас отдал
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Давидсон
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
6
Jefferson
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Газиантеп
35
Ulas Zengin
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
4-4-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
33
Цавеллас
24
10
Кутлу
6
Сиопис
48
Учан
11
Давидсон
15
Бабакар
9
Пектемек
4-3-3
19
Гювенк
21
14
Тошка
3
Джилободжи
16
4
Ветрих
6
44
Максим
12
Дико
9
Демир
87
11
Давидсон
28
Барейро
28
Барейро
11
Давидсон
9
Пектемек
10
Бекироглу
10
Бекироглу
9
Пектемек
6
Сиопис
6
6
6
Сиопис
15
Бабакар
7
Караджа
7
Караджа
15
Бабакар
16
77
Джейлан
77
Джейлан
16
6
10
Эзер
10
Эзер
6
4
Ветрих
8
Соялп
8
Соялп
4
Ветрих
9
Демир
7
7
9
Демир
Остались в запасе
Аланьяспор
Газиантеп
4
Alpay Çelebi
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
35
Ulas Zengin
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
Остались в запасе
4
Alpay Çelebi
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
35
Ulas Zengin
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Аланьяспор - Газиантеп
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Газиантеп
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+