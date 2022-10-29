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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Газиантеп
Аланьяспор - Газиантеп: обзор матча 29 октября 2022
Аланьяспор
29.10.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Газиантеп
21'
Л. Фер
53'
Ю. Балковец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Газиантеп
Замена
У. Таргаллин
️️️️
Л. Фер
89'
Замена
Х. Рассул
️️️️
З. Ферхат
89'
84'
Замена
В. Велиу
️️️️
А. Сагаль
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
А. Хассан
81'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Караджа
81'
73'
Желтая карточка
А. Тошка
70'
Замена
О. Бабуску
️️️️
Ф. Соялп
70'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Л. Маркович
Замена
А. Лусамба
️️️️
И. Думбия
70'
61'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
А. Кызылдаг
ГОЛ! 2:0!
Ю. Балковец
Пас отдал
А. Хассан
53'
Желтая карточка
Л. Фер
44'
Желтая карточка
И. Думбия
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Рунарссон
20
Аксой
23
Байир
29
Балковец
8
Думбия
8
Фер
20
Гюнеш
8
Ферхат
13
Перейра
7
Караджа
19
Хассан
3-3-4
19
Гювенк
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
14
Тошка
8
Соялп
8
Евтович
44
Максим
25
Фигейредо
28
Сагаль
27
Артан
8
Маркович
8
Фер
28
Таргаллин
28
Таргаллин
8
Фер
8
Ферхат
5
Рассул
5
Рассул
8
Ферхат
8
Думбия
11
Лусамба
11
Лусамба
8
Думбия
7
Караджа
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
19
Хассан
18
Дьедиу
18
Дьедиу
19
Хассан
4
Кызылдаг
23
Ганоушек
23
Ганоушек
4
Кызылдаг
8
Соялп
30
Бабуску
30
Бабуску
8
Соялп
8
Маркович
17
Пекхарт
17
Пекхарт
8
Маркович
28
Сагаль
7
Велиу
7
Велиу
28
Сагаль
Остались в запасе
Аланьяспор
Газиантеп
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Аланьяспор - Газиантеп
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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