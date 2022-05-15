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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Газиантеп
Аланьяспор - Газиантеп: обзор матча 15 мая 2022
Аланьяспор
15.05.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
3 : 0
Завершен
Газиантеп
59'
Ф. Дьедиу
89'
В. Эдуарду
90+1'
Д. Кандеяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Газиантеп
ГОЛ! 3:0!
Д. Кандеяш
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
В. Эдуарду
89'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Э. Акбаба
86'
85'
Желтая карточка
А. Тошка
Желтая карточка
Э. Акбаба
83'
80'
Замена
А. Меркель
️️️️
А. Ветрих
80'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Х. Пехливан
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Ф. Дьедиу
76'
Замена
М. Мевля
️️️️
Ф. Аксой
76'
66'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
М. Джихан
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Э. Бекироглу
64'
Желтая карточка
Э. Бекироглу
62'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
59'
Замена
О. Айдын
️️️️
Ф. Байир
46'
43'
Желтая карточка
А. Сагаль
33'
Желтая карточка
Х. Пехливан
Желтая карточка
Ф. Байир
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Газиантеп
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
3-1-2-1-3
28
Марафона
26
Борха
23
Байир
24
8
Фер
20
Аксой
20
Гюнеш
8
Акбаба
7
Караджа
10
Бекироглу
18
Дьедиу
3-3-4
27
Бозан
77
Джейлан
11
Пехливан
14
Тошка
44
Максим
4
Ветрих
21
Эрдоган
5
Эрсой
28
Сагаль
11
Джихан
25
Фигейредо
20
Аксой
32
Мевля
32
Мевля
20
Аксой
23
Байир
70
Айдын
70
Айдын
23
Байир
8
Акбаба
21
Кандеяш
21
Кандеяш
8
Акбаба
10
Бекироглу
7
Новейш
7
Новейш
10
Бекироглу
18
Дьедиу
9
Эдуарду
9
Эдуарду
18
Дьедиу
11
Джихан
37
Мендиль
37
Мендиль
11
Джихан
4
Ветрих
21
Меркель
21
Меркель
4
Ветрих
11
Пехливан
19
Бервен
19
Бервен
11
Пехливан
Остались в запасе
Аланьяспор
Газиантеп
1
Серкан Киринтили
ВР
39
Кайра Эрджияс
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
39
Кайра Эрджияс
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
Остались в запасе
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Аланьяспор - Газиантеп
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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