Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Газиантеп
Аланьяспор - Газиантеп: обзор матча 11 ноября 2023
Аланьяспор
11.11.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Газиантеп
45+6'
А. Максим (П)
45+9'
Д. Дрэгуш
90+5'
Б. Риаскос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Газиантеп
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Б. Риаскос
90'
+1
Замена
I. Karakas
️️️️
А. Максим
87'
Желтая карточка
А. Максим
87'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
А. Силва
️️️️
Э. Караджа
86'
78'
Замена
М. Евтович
️️️️
Ф. Соялп
78'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
М. Градель
Замена
Л. Фер
️️️️
Ричард
77'
Замена
О. Айдын
️️️️
Ж. Новейш
77'
Желтая карточка
Л. Аугушту
65'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Ю. Эздемир
46'
Замена
П. Систо
️️️️
К. Эдуардо
46'
45'
+9
ГОЛ! 0:2!
Д. Дрэгуш
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Максим
Желтая карточка
Ф. Байир
45'
+3
Желтая карточка
Ю. Эздемир
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-2-1-4
1
Ташкыран
45
Аугушту
20
Аксой
23
Байир
88
Эздемир
25
Ричард
7
Новейш
16
Кордова
96
Эдуардо
17
Жанвье
7
Караджа
4-4-1-1
1
Ницэ
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
12
4
Кызылдаг
61
8
Соялп
44
Максим
10
Градель
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
88
Эздемир
29
Балковец
29
Балковец
88
Эздемир
25
Ричард
8
Фер
8
Фер
25
Ричард
96
Эдуардо
77
Систо
77
Систо
96
Эдуардо
7
Новейш
70
Айдын
70
Айдын
7
Новейш
7
Караджа
33
Силва
33
Силва
7
Караджа
8
Соялп
8
Евтович
8
Евтович
8
Соялп
10
Дрэгуш
12
Бикел
12
Бикел
10
Дрэгуш
10
Градель
94
Риаскос
94
Риаскос
10
Градель
44
Максим
23
23
44
Максим
Остались в запасе
Аланьяспор
Газиантеп
99
Юсуф Карагез
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Аланьяспор - Газиантеп
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Газиантеп
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+