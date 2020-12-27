Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Аланьяспор
Газиантеп - Аланьяспор: обзор матча 27 декабря 2020
Газиантеп
27.12.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Аланьяспор
9'
Н. Дико
30'
М. Демир
61'
А. Максим
26'
Давидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Аланьяспор
89'
Желтая карточка
С. Колкер
Замена
Ф. Соялп
️️️️
K. Mirallas
89'
Желтая карточка
Андре
88'
Замена
J.
️️️️
А. Ветрих
80'
Желтая карточка
А. Ветрих
79'
Замена
Андре
️️️️
М. Демир
79'
Замена
К. Эзер
️️️️
Н. Дико
74'
Замена
З. Козули
️️️️
А. Максим
74'
71'
Желтая карточка
У. Гюнеш
Желтая карточка
А. Максим
70'
Желтая карточка
K. Mirallas
69'
63'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
С. Учан
63'
Замена
А. Барейро
️️️️
Ф. Мубандже
ГОЛ! 3:1!
А. Максим
Пас отдал
K. Mirallas
61'
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
54'
53'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
46'
Замена
Т. Бингель
️️️️
J.
46'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
М. Сиопис
36'
Желтая карточка
С. Учан
ГОЛ! 2:1!
М. Демир
Пас отдал
K. Mirallas
30'
26'
ГОЛ! 1:1!
Давидсон
23'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Х. Бабакар
ГОЛ! 1:0!
Н. Дико
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Газиантеп
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-2-2-3
19
Гювенк
27
Кана-Бийик
16
14
Тошка
77
Вурал
3
Джилободжи
4
Ветрих
44
Максим
9
Демир
12
Дико
87
4-4-2
28
Марафона
24
29
Колкер
33
Цавеллас
29
Мубандже
10
Кутлу
48
Учан
11
Давидсон
6
Сиопис
15
Бабакар
7
Караджа
44
Максим
7
Козули
7
Козули
44
Максим
4
Ветрих
6
6
4
Ветрих
87
8
Соялп
8
Соялп
87
12
Дико
10
Эзер
10
Эзер
12
Дико
9
Демир
21
Андре
21
Андре
9
Демир
24
75
Бингель
75
Бингель
24
29
Мубандже
28
Барейро
28
Барейро
29
Мубандже
6
Сиопис
10
Бекироглу
10
Бекироглу
6
Сиопис
48
Учан
20
Гюнеш
20
Гюнеш
48
Учан
15
Бабакар
9
Пектемек
9
Пектемек
15
Бабакар
Остались в запасе
Газиантеп
Аланьяспор
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
Остались в запасе
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Газиантеп - Аланьяспор
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+