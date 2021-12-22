Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Аланьяспор
Газиантеп - Аланьяспор: обзор матча 22 декабря 2021
Газиантеп
22.12.2021, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Аланьяспор
56'
Ф. Соялп
78'
Ф. Дьедиу (АГ)
62'
Ж. Новейш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Аланьяспор
90'
Желтая карточка
Х. Бабакар
Замена
Н. Дико
️️️️
М. Демир
87'
Замена
М. Джихан
️️️️
С. Кициу
86'
84'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Э. Караджа
83'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Ф. Аксой
83'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Т. Бингель
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Дьедиу
78'
Замена
C. Şahin
️️️️
Ж. Фигейредо
77'
Замена
А. Меркель
️️️️
Ф. Соялп
77'
Замена
О. Джейлан
️️️️
А. Максим
69'
62'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Новейш
Пас отдал
Т. Бингель
ГОЛ! 1:0!
Ф. Соялп
56'
Желтая карточка
Д. Эрдоган
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-2-3-2
19
Гювенк
11
Пехливан
3
Джилободжи
70
Кициу
14
Тошка
29
Колкер
21
Эрдоган
44
Максим
8
Соялп
25
Фигейредо
9
Демир
3-4-3
1
Киринтили
24
32
Мевля
19
Милунович
20
Гюнеш
7
Новейш
20
Аксой
11
Давидсон
18
Дьедиу
7
Караджа
75
Бингель
44
Максим
77
Джейлан
77
Джейлан
44
Максим
8
Соялп
21
Меркель
21
Меркель
8
Соялп
25
Фигейредо
70
70
25
Фигейредо
9
Демир
12
Дико
12
Дико
9
Демир
70
Кициу
11
Джихан
11
Джихан
70
Кициу
7
Караджа
21
Кандеяш
21
Кандеяш
7
Караджа
20
Аксой
10
Бекироглу
10
Бекироглу
20
Аксой
75
Бингель
15
Бабакар
15
Бабакар
75
Бингель
Остались в запасе
Газиантеп
Аланьяспор
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Газиантеп - Аланьяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+