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«Эюпспор» – «Газиантеп»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027

22 августа 2026 9:45
Эюпспор - Газиантеп
23 авг. 2026, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Эюпспора»
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Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Эюпспором» и «Газиантепом» пройдет 23 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Неджми Кадыоглу». Хозяева неудачно стартовали в чемпионате, уступив на выезде «Бешикташу» (0:1), однако их общая форма остается стабильной – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Аланьяспора» (1:1) и не могут победить в пяти последних встречах Суперлиги. При этом очная статистика полностью на стороне хозяев – четыре победы в пяти последних матчах против «Газиантепа». Сможет ли гости прервать эту неудачную серию и увезти очки из Стамбула, или «Эюпспор» продолжит своe доминирование и одержит первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Эюпспор» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. В пяти последних очных встречах хозяева одержали четыре победы и лишь однажды уступили, причeм в каждой из этих игр они забивали как минимум один гол. Команда стабильна в атаке: она забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 1,40 гола. Оборона также действует надeжно – в среднем 1,00 пропущенного мяча за те же пять встреч. В стартовом туре «Эюпспор» уступил «Бешикташу» (0:1), но тот матч проходил на выезде, а дома команда традиционно сильнее. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам взять три очка.

«Газиантеп» испытывает серьeзные трудности в чемпионате – команда не выигрывает в пяти последних матчах Суперлиги. В атаке гости стабильны: они забивают в шести последних встречах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Однако оборона действует нестабильно – в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в семи из девяти последних игр. В стартовом туре «Газиантеп» сыграл вничью с «Аланьяспором» (1:1), но в очных матчах с «Эюпспором» у них отрицательный баланс – всего одна победа в пяти встречах. Гостям будет сложно преодолеть психологический барьер и защиту хозяев, несмотря на их способность забивать.

Итоговый вывод: «Эюпспор» имеет явное преимущество в очных встречах и домашней поддержку, тогда как «Газиантеп» не может победить в чемпионате уже пять матчей. Хозяева должны воспользоваться этим и одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Эюпспора».

Форма и история личных встреч

В пяти последних очных матчах «Эюпспор» одержал четыре победы при одном поражении, и в каждой из этих игр хозяева забивали сопернику. Текущая форма «Эюпспора» – восемь матчей без поражений в десяти последних, тогда как «Газиантеп» не выигрывает в пяти последних встречах чемпионата. Учитывая историческое преимущество хозяев и их стабильность дома, победа «Эюпспора» выглядит наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 3 (60%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (40%)
9
Забитых мячей
7
1.8
В среднем за матч
1.4
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
0 : 1
23.08.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
3 : 0
25.04.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 14 тур
Газиантеп
1 : 2
29.11.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
3 : 1
03.03.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эюпспор
31
Хорациу Молдован
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
7
Талха Юльван
(К) ПЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
88
Массанга Матондо
ОП
15
Charles-Andre Raux Yao
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
29
Ahmed Abdullahi
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Газиантеп
25
Каспер Тобиаш
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Ulrich Meleke
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Эюпспор
1
Эмре Билгин
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
44
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
3
Arda Yavuz
ЦЗ
84
Christ Sadia
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
Газиантеп
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
77
Sabahattin Destici
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
97
Fuat Bavuk
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
22
Сонтье Хансен
РФ
4-1-2-2-1
31
Молдован
5
Эль-Ямик
33
Джулс
4
7
Юльван
88
Матондо
15
10
Сабири
11
Пинтор
98
Бутобба
29
3-5-1-1
25
Тобиаш
2
Перес
96
Стефан
14
Абена
7
Бакуна
44
Максим
10
Козловски
3
Камара
6
18
Сореску
9
Стюарт
4
21
21
4
98
Бутобба
77
Михаляк
77
Михаляк
98
Бутобба
10
Сабири
9
Бараши
9
Бараши
10
Сабири
11
Пинтор
70
Демир
70
Демир
11
Пинтор
10
Козловски
22
Хансен
22
Хансен
10
Козловски
9
Стюарт
97
97
9
Стюарт
Остались в запасе
Эюпспор
Газиантеп
1
Эмре Билгин
ВР
44
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
3
Arda Yavuz
ЦЗ
84
Christ Sadia
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
Главный тренер
Орхан Ак
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
77
Sabahattin Destici
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
44
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
3
Arda Yavuz
ЦЗ
84
Christ Sadia
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
Остались в запасе
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
77
Sabahattin Destici
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Эюпспор
Точно не сыграют
David Costa
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эюпспора» в основное время. Преимущество в очных встречах, стабильная атака и кризис гостей, которые не могут победить в пяти матчах, делают хозяев фаворитами. «Газиантеп» способен забить, но его оборона уязвима, что не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Эюпспора» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Эюпспором» и «Газиантепом» состоится 23 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Неджми Кадыоглу» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Эюпспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн.

2.90
Победа «Эюпспора»
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Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Газиантеп Эюпспор
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