Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Эюпспором» и «Газиантепом» пройдет 23 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Неджми Кадыоглу». Хозяева неудачно стартовали в чемпионате, уступив на выезде «Бешикташу» (0:1), однако их общая форма остается стабильной – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Аланьяспора» (1:1) и не могут победить в пяти последних встречах Суперлиги. При этом очная статистика полностью на стороне хозяев – четыре победы в пяти последних матчах против «Газиантепа». Сможет ли гости прервать эту неудачную серию и увезти очки из Стамбула, или «Эюпспор» продолжит своe доминирование и одержит первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Эюпспор» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. В пяти последних очных встречах хозяева одержали четыре победы и лишь однажды уступили, причeм в каждой из этих игр они забивали как минимум один гол. Команда стабильна в атаке: она забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 1,40 гола. Оборона также действует надeжно – в среднем 1,00 пропущенного мяча за те же пять встреч. В стартовом туре «Эюпспор» уступил «Бешикташу» (0:1), но тот матч проходил на выезде, а дома команда традиционно сильнее. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам взять три очка.

«Газиантеп» испытывает серьeзные трудности в чемпионате – команда не выигрывает в пяти последних матчах Суперлиги. В атаке гости стабильны: они забивают в шести последних встречах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Однако оборона действует нестабильно – в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в семи из девяти последних игр. В стартовом туре «Газиантеп» сыграл вничью с «Аланьяспором» (1:1), но в очных матчах с «Эюпспором» у них отрицательный баланс – всего одна победа в пяти встречах. Гостям будет сложно преодолеть психологический барьер и защиту хозяев, несмотря на их способность забивать.

Итоговый вывод: «Эюпспор» имеет явное преимущество в очных встречах и домашней поддержку, тогда как «Газиантеп» не может победить в чемпионате уже пять матчей. Хозяева должны воспользоваться этим и одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Эюпспора».

Форма и история личных встреч

В пяти последних очных матчах «Эюпспор» одержал четыре победы при одном поражении, и в каждой из этих игр хозяева забивали сопернику. Текущая форма «Эюпспора» – восемь матчей без поражений в десяти последних, тогда как «Газиантеп» не выигрывает в пяти последних встречах чемпионата. Учитывая историческое преимущество хозяев и их стабильность дома, победа «Эюпспора» выглядит наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эюпспора» в основное время. Преимущество в очных встречах, стабильная атака и кризис гостей, которые не могут победить в пяти матчах, делают хозяев фаворитами. «Газиантеп» способен забить, но его оборона уязвима, что не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Эюпспора» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Эюпспором» и «Газиантепом» состоится 23 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Неджми Кадыоглу» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.