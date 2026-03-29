  • Вратарь сборной России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией»

Вратарь сборной России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией»

29 марта, 13:48
6

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин назвал национальные команды, с которыми ему хотелось бы сыграть.

– Как вам уровень партнеров в сборной, можете кого‑то выделить?

– Здесь собраны лучшие футболисты своих клубов, даже не хочется выделять кого‑то. Всех футболистов здесь ты знаешь, как и их сильные стороны. Уровень очень достойный, это лучшие футболисты страны. Тренироваться с такими партнерами намного интереснее и лучше. Не сравниваю с клубом, а имею в виду то, что всегда классно проводить занятия с сильными игроками.

– Есть определенные сборные, с которыми вам бы хотелось сыграть?

– Было бы классно сыграть товарищеские матчи с Францией и Германией. Но надо быть готовыми и даже с не самыми сильными соперниками проводить матчи на достойном уровне.

Тем более последние игры показали, что Чили и Перу были очень достойными соперниками. Ребята понимают, что нельзя расслабленно подходить к подготовке.

  • В пятницу сборная России в Краснодаре одержала победу в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). 30‑летний Митрюшкин вышел на поле на 66‑й минуте, заменив Матвея Сафонова. Эта игра стала дебютной для капитана «Локомотива» за национальную команду.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Сборные России сыграют в турнире под эгидой УЕФА
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина 14
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина 1
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Локомотив Никарагуа Россия Франция Германия Митрюшкин Антон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1774782096
С почином тебя , Антон , и удачи в дальнейшем .
Ответить
Skull_Boy
1774782976
Вы любителей не можете обыграть, а тут Германия
Ответить
...уефан
1774783566
...неплохо бы! Только вот, во что сыграть, и на что сыграть?...
Ответить
raritet
1774783660
С Францией , Германией - это не про футбол Стриптиз.или что то похожее на цирк. Хотя , может быть я не прав , но видится как то так.
Ответить
biber.ru
1774786129
Хотелку подрасти для начала.
Ответить
