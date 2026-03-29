Вратарь сборной России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией»

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин назвал национальные команды, с которыми ему хотелось бы сыграть.
– Как вам уровень партнеров в сборной, можете кого‑то выделить?
– Здесь собраны лучшие футболисты своих клубов, даже не хочется выделять кого‑то. Всех футболистов здесь ты знаешь, как и их сильные стороны. Уровень очень достойный, это лучшие футболисты страны. Тренироваться с такими партнерами намного интереснее и лучше. Не сравниваю с клубом, а имею в виду то, что всегда классно проводить занятия с сильными игроками.
– Есть определенные сборные, с которыми вам бы хотелось сыграть?
– Было бы классно сыграть товарищеские матчи с Францией и Германией. Но надо быть готовыми и даже с не самыми сильными соперниками проводить матчи на достойном уровне.
Тем более последние игры показали, что Чили и Перу были очень достойными соперниками. Ребята понимают, что нельзя расслабленно подходить к подготовке.
- В пятницу сборная России в Краснодаре одержала победу в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). 30‑летний Митрюшкин вышел на поле на 66‑й минуте, заменив Матвея Сафонова. Эта игра стала дебютной для капитана «Локомотива» за национальную команду.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.