Вратарь сборной России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией»

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин назвал национальные команды, с которыми ему хотелось бы сыграть.

– Как вам уровень партнеров в сборной, можете кого‑то выделить?

– Здесь собраны лучшие футболисты своих клубов, даже не хочется выделять кого‑то. Всех футболистов здесь ты знаешь, как и их сильные стороны. Уровень очень достойный, это лучшие футболисты страны. Тренироваться с такими партнерами намного интереснее и лучше. Не сравниваю с клубом, а имею в виду то, что всегда классно проводить занятия с сильными игроками.

– Есть определенные сборные, с которыми вам бы хотелось сыграть?

– Было бы классно сыграть товарищеские матчи с Францией и Германией. Но надо быть готовыми и даже с не самыми сильными соперниками проводить матчи на достойном уровне.

Тем более последние игры показали, что Чили и Перу были очень достойными соперниками. Ребята понимают, что нельзя расслабленно подходить к подготовке.