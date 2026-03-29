Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Зенита» сказал, почему Соболева и Мостового не вызвали в сборную России

Тренер «Зенита» сказал, почему Соболева и Мостового не вызвали в сборную России

29 марта, 12:02

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о невызове игроков команды вингера Андрея Мостового и нападающего Александра Соболева в сборную России в марте.

«Естественно, с точки зрения тренеров клуба чем больше футболистов остаeтся в нашем распоряжении, тем лучше. Есть возможность наблюдать за ними в ежедневном режиме, проводить полноценный тренировочный процесс.

Но, конечно, я понимаю и самих футболистов. Думаю, каждый из них стремится попасть в национальную команду, и не всегда списки сборной радуют игроков, которые в них не попали. Тем более в товарищеских матчах можно использовать большую обойму, вызывать новых исполнителей, чтобы на них посмотреть и принимать дальнейшие решения.

В каждое «окно ФИФА» мы видим дебютантов в сборной, новых игроков. А Саня и Мост [Соболев и Мостовой] Валерию Георгиевичу [Карпину] понятны как футболисты. Я считаю, что каждый из них достоин вызова, но, кого приглашать, определяет главный тренер. Надеюсь, что своей работой на футбольном поле, отношением, самоотдачей, поведением парни докажут, что заслуживают места в сборной в следующих матчах», – сказал Тимощук.

  • 29-летний Соболев в последний раз играл за сборную России в ноябре 2023 года.
  • 28-летний Мостовой в последний раз выступал за национальную команду в сентябре 2025-го.

Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Зенит Россия Тимощук Анатолий Мостовой Андрей Соболев Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 