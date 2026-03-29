Кривцов отреагировал на невызов в сборную России

29 марта, 12:55
2

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сказал, что главному тренеру сборной России не нужно перед ним оправдываться за невызов в национальную команду в марте.

«Заслуживаю ли я место в сборной или нет – решает главный тренер. Это выбор Валерия Георгиевича [Карпина], я отношусь к нему с огромным уважением. Если он принял такое решение, значит, так и нужно.

С ним лично не обсуждал эту тему, да и вообще не думаю, что главный тренер сборной должен оправдываться за свой выбор. Помог бы я сейчас сборной? Не могу сказать, как было бы со мной на поле. Может, я бы плохо сыграл в этой игре, никто не застрахован от этого», – сказал Кривцов.

  • В этом сезоне 23-летний Кривцов провел за «Краснодар» 29 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • В последний раз он играл за национальную команду в ноябре 2024 года.

Skull_Boy
1774781387
80% игр выход с лавки и ждет вызова в сборную, а потом обижаются, что их называют дЭбилами
zigbert
1774803590
Разумный ответ Кривцова.
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
