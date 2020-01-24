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«Млада Болеслав» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом

24 января 2020, 11:18

Пресс-служба «Млады Болеслав» сообщила о возможном уходе из клуба нападающего Николая Комличенко.

В публикации указано, что 24-летний футболист ведет переговоры с клубом из Москвы, который выступает в РПЛ.

Как писали ранее СМИ, речь идет о «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресс», столичный клуб договорился о покупке Комличенко за 3,5 миллиона евро и заключении с ним контракта до лета 2024 года.

Согласно данным «Чемпионата», сегодня форвард пройдет медобследование, после чего о сделке объявят официально.

Источник: Официальный сайт «Млады Болеслав»
Чехия. Синот Лига Россия. Премьер-лига Млада Болеслав Динамо Комличенко Николай
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