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    «Млада Болеслав» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом

    Пресс-служба «Млады Болеслав» сообщила о возможном уходе из клуба нападающего Николая Комличенко.

    В публикации указано, что 24-летний футболист ведет переговоры с клубом из Москвы, который выступает в РПЛ.

    Как писали ранее СМИ, речь идет о «Динамо».

    По информации «Спорт-Экспресс», столичный клуб договорился о покупке Комличенко за 3,5 миллиона евро и заключении с ним контракта до лета 2024 года.

    Согласно данным «Чемпионата», сегодня форвард пройдет медобследование, после чего о сделке объявят официально.

    Источник: Официальный сайт «Млады Болеслав»

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