«СЭ»: Комличенко перейдет в «Динамо» за 3,5 миллиона

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко продолжит карьеру в «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб уже договорился о трансфере 24-летнего футболиста.

Для завершения сделки форварду осталось пройти медицинское обследование.

Журналист Сергей Егоров сообщает, что «Динамо» заплатит за игрока 3,5 миллиона евро и заключит с ним контракт до лета 2024 года.