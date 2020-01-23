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«СЭ»: Комличенко перейдет в «Динамо» за 3,5 миллиона

23 января 2020, 22:15
4

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко продолжит карьеру в «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб уже договорился о трансфере 24-летнего футболиста.

Для завершения сделки форварду осталось пройти медицинское обследование.

Журналист Сергей Егоров сообщает, что «Динамо» заплатит за игрока 3,5 миллиона евро и заключит с ним контракт до лета 2024 года.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Млада Болеслав Комличенко Николай
Комментарии (4)
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o33uk
1579815078
Потенциальный игрок сборной за 3,5 млн. очень неплохая сделка, а по поводу результатов говорит ещё рано. Мне это приобретение нравится, но поживём увидим.
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vladimir-7
1579847377
Млада просила то 5, то 6 лимонов и доторговалась до 3,5.
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acor94
1579848873
Эх не в тот клуб... Не в тот клуб...
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