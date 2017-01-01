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    «СЭ»: Комличенко перейдет в «Динамо» за 3,5 миллиона

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко продолжит карьеру в «Динамо».

    По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб уже договорился о трансфере 24-летнего футболиста.

    Для завершения сделки форварду осталось пройти медицинское обследование.

    Журналист Сергей Егоров сообщает, что «Динамо» заплатит за игрока 3,5 миллиона евро и заключит с ним контракт до лета 2024 года.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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