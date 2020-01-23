«СЭ»: Комличенко перейдет в «Динамо» за 3,5 миллиона

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко продолжит карьеру в «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб уже договорился о трансфере 24-летнего футболиста.
Для завершения сделки форварду осталось пройти медицинское обследование.
Журналист Сергей Егоров сообщает, что «Динамо» заплатит за игрока 3,5 миллиона евро и заключит с ним контракт до лета 2024 года.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»