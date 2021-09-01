Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Татаев: «Был близок к переходу в «Зенит». Но это не интересно – легкое чемпионство, легкая медаль»

    Защитник «Алании» Алексей Татаев рассказал об интересе к нему со стороны «Зенита».

    — Кто помимо «Алании» тебя хотел?

    — Варианты были с командами РПЛ.

    — Ты говорил про «Зенит», но не в это трансферное окно. Помнишь когда?

    — Я-то прекрасно помню, но говорить нет смысла, это уже в прошлом. Просто, как я знаю, шли разговоры, было близко к тому, чтобы все свершилось.

    — Ты сказал, что это просто легкое чемпионство, легкая медаль.

    — Да.

    — Тебе такое совсем не интересно?

    — Вообще не интересно, честно. Условно: если играть в Чехии, то я бы лучше с «Младой» вышел в еврокубки и боролся за выход в группу, чем в «Славии», проведя за сезон две-три игры, выиграл чемпионство.

    Чемпионство — долгий путь. Удовольствие получаешь не от того, что на тебя медали надевают, а от самого пути.

    Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89024
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67415
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru