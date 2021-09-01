Татаев: «Был близок к переходу в «Зенит». Но это не интересно – легкое чемпионство, легкая медаль»

Защитник «Алании» Алексей Татаев рассказал об интересе к нему со стороны «Зенита».

— Кто помимо «Алании» тебя хотел?

— Варианты были с командами РПЛ.

— Ты говорил про «Зенит», но не в это трансферное окно. Помнишь когда?

— Я-то прекрасно помню, но говорить нет смысла, это уже в прошлом. Просто, как я знаю, шли разговоры, было близко к тому, чтобы все свершилось.

— Ты сказал, что это просто легкое чемпионство, легкая медаль.

— Да.

— Тебе такое совсем не интересно?

— Вообще не интересно, честно. Условно: если играть в Чехии, то я бы лучше с «Младой» вышел в еврокубки и боролся за выход в группу, чем в «Славии», проведя за сезон две-три игры, выиграл чемпионство.

Чемпионство — долгий путь. Удовольствие получаешь не от того, что на тебя медали надевают, а от самого пути.

Татаев – воспитанник «Краснодара».

В начале 2020-го он перешел в чешский клуб «Млада Болеслав».

Летом 2021-го он подписал контракт с «Аланией».

Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»